Záchodky 'u žáby' v Pacákových sadech se brzy otevřou

Veřejné záchodky v Pacákových sadech, jejichž neodmyslitelnou součástí je replika zelené žáby s fontánou, by se měly brzy otevřít veřejnosti. Podle vyjádření starosty Kutné Hory Josefa Viktory (ANO 2011) by se tak mělo stát nejpozději do poloviny listopadu.

Provizorní toalety s hygienickým zázemím u Vlašského dvora v Kutné Hoře. | Foto: Tomáš Hájek