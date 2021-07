„Toalety měly provozovat organizátoři akce Sportuj se Spořkou, kteří mají prostor parku vypůjčený do 27. července. Mají to ve smlouvě. Bohužel jsme ale zjistili, že se tak nedělo. Technické oddělení dostalo celou věc k vyřešení,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Po skončení akce město vypíše nové výběrové řízení na provozovatele všech toalet včetně Libušiny ulice či autobusového nádraží. Vítěz předešlého výběrového řízení, který měl WC provozovat, nakonec nepodepsal smlouvu. „Turistická sezona zatím nebyla taková, aby záchodky ve městě byly výdělečné, nevyplatilo by se mu to, “ vysvětlila Doušová.

Mimo provoz jsou ale také toalety v Pacákových sadech, známé jako U Žáby. Na vině jsou podle místostarostky technické potíže. „Byl problém s kanalizací, pracujeme na jejich odstranění a WC U Žáby by mělo normálně fungovat. Pokud se stalo, že byly tyto toalety zavřené někdy předtím, pak by to lidé měli dát hned vědět, protože jde o porušení smlouvy,“ zdůraznila místostarostka.