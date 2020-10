Žáci největšího vzdělávacího zařízení na Kutnohorsku jsou bez obědů. Alespoň prozatím. Personál jídelny Základní školy Žižkov Kutná Hora, kterou navštěvuje téměř sedm stovek žáků, je od víkendu v povinné karanténě.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Celkem jde o 9 lidí. „V pátek večer jsem se dozvěděla, že jedna kolegyně je pozitivní. Do karantény musel veškerý personál, taková jsou pravidla, pokud jste s nakaženým v kontaktu déle než patnáct minut a nemáte respirátor. Všem strávníkům jsem ještě stihla odhlásit obědy, hygiena už mě ale do jídelny ani pustit nechtěla,“ uvedla vedoucí školní jídelny na ZŠ Žižkov Martina Zahradníčková s tím, že personál, který je v karanténě, by měl jít na testy na covid-19 ve čtvrtek.