Kutná Hora – Prezidentské volby. Téma, které v měsíci lednu doslova hýbe Českou republikou. Věci kolem se točící jsou propírány v médiích dnes a denně. Někteří už se těší až bude i druhé kolo za nimi, jiní s nadšením sledují televizní debaty.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Ale co žáci a studenti? Většinou se jich kromě učitelů na názor nikdo neptá. Jak tedy volby oni sami vnímají a jaký by podle nich prezident měl být? Na tyto otázky odpovídali žáci devátých tříd ze Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře a studenti čtvrtého ročníku ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Kutné Hoře.

Před humbukem kolem neunikne nikdo

Hned první otázka vyvolává v žácích a studentech plno vášnivých pocitů: Jak moc sledují průběh voleb?

Potěšující je především zjištění, že jak na základní škole, tak na střední volby sledují. „Průběh voleb sleduji, protože mi není jedno, jak na tom potom Česká republika bude," uvedl Ondřej z deváté B.

Řada jeho spolužáků sdílí jeho názor, případně připouští, že utéci před informacemi k tomuto tématu nelze. Rodiče sledují televizní zprávy, zprávy na ně doslova „vyskakují" při otevření internetových prohlížečů.

Přesto i žáci devítky jsou už přemírou informací někdy otráveni. „Občas to řešíme. Ale pouze pokud mám na to náladu. Většinou mi tohle téma ale náladu zkazí. Takže je určitě lepší, když je na obzoru jiné téma," popsala svoje pocity Eva z deváté A.

Na střední škole čtvrťáci sice uznali také, že už těch zpráv k volbám je až moc, nicméně je sledují ze své vlastní iniciativy. Vždyť jakožto osmnáctiletí k volbám určitě půjdou. Lukáš třeba neohroženě nosí na tričku placku s jasným poselstvím, koho bude volit.

Volby jako téma do vyučovacích hodin? Proč ne.

Na základní škole vítají učitelé propojení tématu voleb se svým vlastním předmětem.

„Já vyučuji ne zrovna populární předměty, jako jsou matematika, fyzika a ještě zeměpis. Hodiny zeměpisu jsem ale využila i referátům o jednotlivých kandidátech na prezidenta. Po našich žácích často chtějí u přijímacích zkoušek pouze pohovor, kde zjišťují jejich všeobecný přehled, a toto téma k němu určitě patří," vysvětlila učitelka Božena Saláková.

Její kolegyně Nina Bilincová, která vyučuje dějepis, zase využila prezidentské volby k vytvoření přehledu československých a českých prezidentů. „Právě probíráme sice atentát na Heydricha, ale měli jsme samozřejmě období po první světové válce, kdy byl zvolen Masaryk a podobně," popsala vztah aktuálního tématu voleb ke svému předmětu Bilincová.

A na střední škole? Čtvrťáci uvedli jako předmět, kde debatovali o volbách, zejména český jazyk. „Víte, naše paní učitelka má dost vyhraněný názor," uvedl s úsměvem Matěj a jeho spolužáci.

Shodli se však, že podobné „výchovné" rozebírání voleb se u nich na škole proti škole základní již nepraktikuje. „Spoustu předmětů, kde je možnost tohle téma na základní škole probírat, my už nemáme. Třeba dějepis nebo občanská výchova," konstatoval David a ostatní jen přitakávají.

Volby se řeší spíše při volnějších debatách s vyučujícími. „Samozřejmě je to nyní aktuální téma, se studenty o něm hovoříme, ale vyhýbáme se jakémukoliv snad ovlivňujícím řečem. Škola je nestranná a spíše jen s nimi komentujeme dění," konstatoval ředitel střední průmyslové školy Jiří Načeradský.

Prezident by měl být Čech a čestný

V nárocích na budoucího prezidenta nehodlají žáci ani studenti polevit.

Původ hraje na základní škole velkou roli: prezident by měl být Čech. Jelikož na něj žáci pohlíží jako na reprezentanta naší země, uvedli, že k tomu patří nejen schopnost dobrého vyjadřování, ale i třeba znalost české hymny. Z odpovědí je cítit silné vlastenectví.

Charakterové vlastnosti jsou neméně důležité. „Měl by být reprezentativní: když je někde v televizi, měl by umět zřetelně mluvit. Neměl by podporovat zvyšování cen a daní. Určitě by měl být chytrý a nesobecký," sdělila svůj jasný názor čtrnáctiletá Kateřina.

A samozřejmě by neměl nikomu nadržovat a upřednostňovat své oblíbence. To dobře cítí i žáci na základní škole. „Měl by se starat o všechny lidi a ne jenom o sebe. Když se stará jen o sebe, tak to lidi naštve," sdělila Katka. Takže budoucí pane prezidente, nebuďte sobecký a myslete především na lidi a národ. Tak by se asi dalo shrnout toto poselství.

Vzhled třeba nehraje příliš roli. „Podle mě není až tak důležité, jak prezident vypadá. Hlavně ať je dobrým prezidentem a čestný," řekl k otázce vzhledu Petr, student průmyslové školy.

Na „průmyslovce" mě studenti strhávají do debaty o tom, co hraje u lidí roli v rozhodování. A výsledek debaty závěrem? „Ono vlastně nejde o zvolení ideálního kandidáta, ale takového, který bude pro nás to nejmenší zlo," shodujeme se svorně.