Kutná Hora – Vánoční svátky jsou definitivně minulostí. Na neděli 6. ledna navíc připadá svátek Tří králů, pro mnoho lidí nejzazší termín, do kterého si doma nechávají ozdobený vánoční stromek. Jenže kam s ním potom?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

V Kutné Hoře bude svoz vánočních stromků zajišťovat opět zajišťovat firma MVE PLUS, stejně jako loni. Svoz se uskuteční ve dvou termínech: v pondělí 7. a 21. ledna. „Dovolujeme si požádat občany, aby odkládali stromky výhradně ke kontejnerům, které jsou určené na tříděný odpad. Stromky není potřeba rozřezávat nebo vkládat přímo do popelnice,“ uvedla Kateřina Hladíková z technického oddělení kutnohorského městského úřadu.

Na stromku by podle ní neměly zůstat žádné ozdoby, háčky nebo elektrické svíčky. „Mimo svoz mohou občané města odnášet stromky i do sběrného dvora nebo do kompostárny firmy ZERS v Neškaredicích. Pokud ale mají vlastní zahradu, stačí větve rozlámat a přidat ke kompostu, získají tak kvalitní hnojivo,“ doplnila Hladíková.