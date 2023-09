/FOTO, VIDEO/ V pondělí 4. září se rozběhl školní rok 2023/24 a do lavic usedlo v celé republice přes 1,5 milionu žáků základních a středních škol. Patří mezi ně i prvňáci Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře.

Třídní učitelka Zuzana Vinšová nechává děti z 1.A osahat překvapení v krabici. | Video: Petr Procházka

V aule školy spolu s rodiči přivítala prvňáky ředitelka Andrea Melechová Ruthová, poté se s třídními učitelkami odebrali do svých učeben. Kromě ředitelky uvítali nové žáky školy mimo jiné také místostarosta Kutné Hory Josef Viktora a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Klára Kocmanová. Po úvodních řečech se děti odebraly do svých kmenových tříd, kde je čekala jejich první vyučovací hodina. Žáci 1.A se nejprve seznámili s třídní učitelkou Zuzanou Vinšovou, poté se z lavic přemístili do kroužku, kde se představovali.

Přivítání prvňáků a rodičů v aule školy:

Zdroj: Petr Procházka

První školní rok se dětem z 1.A ponese v duchu tématu les. I proto děti nejprve sahaly do krabice s překvapením, aby si osahaly tajemného plyšáka, ze kterého se posléze vyklubala liška. Po návratu do lavic dostaly za úkol namalovat žalud. Nechyběly slzy, ani úsměvy. V úterý už je čekají dvě vyučovací hodiny bez přítomnosti rodičů.