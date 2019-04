Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Jarní teploty lákají ven a zejména rodiče s menšími dětmi hledají příležitosti k venkovním aktivitám. Přívětivé počasí lze využít k návštěvě dopravního hřiště a zahrady při Domu dětí a mládeže Dominik (DDM) v Kutné Hoře. To i v případě, že zde děti a rodiče nenavštěvují žádný kroužek či kurz.

Zahrada a dopravní hřiště, které se na konci loňského roku dočkalo po 40 letech rozsáhlé rekonstrukce za 800 tisíc korun, jsou volně otevřené a přístupné veřejnosti každý všední školní den. Od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin, v pátek jen do 13 hodin.