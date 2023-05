/FOTO, VIDEO/ Tři roky se obyvatelé bytových domů v Jablonského ulici v Čáslavi dívali, jak zahrádky, které měli někteří z nich dlouhá léta v pronájmu, zarůstají plevelem. V roce 2020 je museli opustit kvůli záměru bývalé radnice vybudovat tady veřejný park. Jenže městský pozemek nakonec zůstal ležet ladem.

V Jablonského ulici jsou znovu zahrádky, radní vrátili pozemek původnímu účelu. | Video: Jana Adamová

Prostor vnitrobloku na rohu Husovy a Jablonského ulice sloužil jako zahrádky dlouhé roky. Bývalé vedení města se ale už na podzim roku 2019 rozhodlo, že na rozloze necelých dvou tisíc metrů čtverečních vybuduje park, který bude přístupný všem.

O záměru tehdy hlasovali i obyvatelé Čáslavi v anketě na webu města. Pro park se vyslovilo 119 lidí z 215 hlasujících, naopak 96 obyvatel chtělo zachovat zahrádky. „Je to veřejný prostor, který sloužil pár jedincům a my chtěli, aby sloužil všem. Z dotazování vyplynulo, že lidé by si tu přáli park s herními prvky pro děti. Ale zároveň se hodně lidí vyslovilo i pro zahrádky,“ řekl bývalý místostarosta Martin Horský s tím, že se tedy pracovalo i s variantou komunitních zahrad. Studie, která ve spolupráci s projektanty vznikla, pak tyto požadavky propojila.

Jenže k samotné realizaci v minulém volebním období už nedošlo. Přednost dostaly parky v centru města, které jsou veřejností více využívané. „Sepsali jsme tehdy i petici, kterou podepsalo přes sto padesát lidí. Nikdo se ale s námi nebavil a dostali jsme tříměsíční výpověď. Měli jsme k tomu místu vztah a bylo nám tu dobře, takže to s námi pochopitelně zacloumalo,“ vzpomíná jeden z nájemníků a předseda místního SVJ Evžen Pešl s tím, že veřejný park by si tu uměl představit jen těžko. "Je to prostor ve vnitrobloku vedle nádraží. Bylo by to ideální místo třeba pro narkomany," dodal. S partnerkou se o svou část pozemku starali 4 roky.

To třeba Lenka Němcová na svojí zahrádce hospodařila patnáct let. V bytovce naproti pozemku bydlí od roku 2001. „Mám výhled z balkonu přímo na pozemek. Každý den jsem se pak musela dívat na to, jak zarůstá trávou,“ uvedla. Bývalý nájemníci se proto po letech znovu obrátili na město s tím, aby jim smlouvy obnovilo a nevyužitý pozemek vrátilo původnímu účelu, tedy zahrádkářům. A současná rada města jejich návrh schválila.

„Minulý týden se teprve podepisovaly pachtovní smlouvy a na zahrádkách už se pracuje. Lidé jsou vděční a natěšení, protože jediný výsledek všeho byl, že to tady leželo ladem. Teď si zase mají kde udělat ohýnek a vypěstovat nějakou tu jahodu,“ řekla radní Zdenka Nezbedová.

Zahrádkám, které už si původní i noví nájemníci postupně zvelebují, přišel požehnat i jáhen Josef Poživil z místního děkanství. Připomněl, že bydlí na Kalabousku, kde žije asi třicet lidí a fungují jako komunita. „Přišel jsem rád, protože si dobře pamatuji, že tu zahrádky fungovaly a mám radost, že se to takhle hezky obnovilo. To dnešní rozdělení, které vidíme všude kolem nás, to je něco co nesu těžko,“ řekl Josef Poživil.