Milovníkům dobré kávy, domácích limonád nebo streetfoodových specialit se znovu otevírá Zero Point v zahradách Galerie Středočeského kraje v areálu bývalé jezuitské koleje. Provoz jedinečného lodního kontejneru začne v pátek 24. dubna.

Bistro Zero Point v zahradách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. | Foto: FB Zero Point

Zero Point vstupuje do letní sezóny s novou nabídkou. Každý týden pro návštěvníky obmění výběr několika sendvičů nebo speciálních drinků do originálních a uzavíratelných nádob. Po vzoru evropských parků svým hostům nabídne zápůjčku dek i dalšího inventáře pro jejich možný piknik v zahradách.