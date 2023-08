/FOTO, VIDEO/ Letní prázdniny vrcholí a s nimi pomalu ale jistě finišují i některé stavební úpravy na kutnohorských základních školách. Letos do nich město investovalo zhruba 8 milionů korun. Jenže těmi osmi miliony to zdaleka nekončí, protože budovy, ve kterých školy sídlí, jsou často v nevyhovujícím stavu. Nutné rekonstrukci se tak v příštích letech nejspíš nevyhne žádná z nich.

Investice do budov kutnohorských základek si vyžádají desítky milionů | Video: Jana Adamová

Na Základní škole Kamenná stezka je v těchto dnech rušno. Na chodbách hučí průmyslový vysavač a zedníci dokončují stavební práce na sociálních zařízeních v části budovy. Od září budou mít dívky k dispozici na všech třech patrech kompletně nová WC. Práce začaly hned po konci školního roku a do konce týdne už musí být hotovo.

„Měnily se kompletně stoupačky, předělávala se voda, kanalizace i rozvody. Jsou tu i nová okna, protože ta původní už byla ve špatném stavu,“ říká údržbář Jiří Zavoral s tím, že náklady se vyšplhaly na 6 milionů korun. Dispoziční úpravou sociálek navíc vznikl prostor, který bude škola využívat jako takzvanou klidovou místnost, například pro děti s poruchou autistického spektra nebo pro nutné zdravotní úkony. V říjnu pak čekají opravy ještě školní terasu, kde je nutné vyměnit hydroizolaci, protože zatéká do šaten.

Schůzka v Malíně bude zřejmě bouřlivá, místní děsí představa věžáků za humny

Žáci Základní školy Žižkov zase budou mít možnost jako první vyzkoušet nové osvětlení tělocvičny a jedné z učeben zabudované ve stropních podhledech. „Je to pilotní projekt, kterým chceme otestovat, jak se v takovém prostředí děti budou cítit a jak se učitelům bude učit. Bude pak na školách, jestli se pustíme do komplexních projektů nového osvětlení,“ vysvětlil starosta města Lukáš Seifert. Na pozemku školy se pak buduje nová zahrada, jejíž součástí bude i venkovní učebna.

Zbýšov shání desítky milionů, chce vrátit slávu kdysi vyhledávanému rybníku

Podle starosty tím ale investice do škol ani zdaleka nekončí. Příští rok se dokonce předpokládají ve výši 45 milionů korun. Nejnákladnější akcí bude zřejmě výměna všech oken na žižkovské škole a přestavba zdejší jídelny. Nezbytné je i pokračování obnovy inženýrských sítí na Kamenné stezce a rekonstrukce odborných učeben. „V příštích letech bude potřeba postupně investovat do všech škol. A to i do školy Jana Palacha, přestože je to nejmladší budova,“ dodal starosta s tím, že i na ní se podepsalo padesát let existence a to si vyžádá revitalizaci jak vnitřních, tak vnějších prostor.