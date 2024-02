Investice do škol: budovy kutnohorských základek si vyžádají desítky milionů

Seifert také připomněl, že do oprav a obnovy vybavení město průběžně investuje ve všech provozech školních jídelen. Projekt na výstavbu nové trafostanice a elektrické přípojky pro školní jídelnu v Kremnické ulici, který pro město zpracuje kolínská firma, by měl být podle objednávky v registru smluv hotov do konce letošního května.

Základní školu Žižkov, kterou navštěvuje přes sedm set žáků, čeká také nákladná rekonstrukce. Se startem počítá radnice už v tomto roce. „Celková investice se odhaduje na zhruba 36 milionů korun, a tak bude rozdělena do více etap. Letos se zahájí první opravy,“ potvrdil kutnohorský starosta s tím, že rekonstrukce zahrnuje opláštění budovy a výměnu oken.

Podle registru město uzavřelo smlouvu na zpracování projektové dokumentace těchto stavebních úprav v polovině letošního února. Projekt pro stavební povolení má být hotov do čtyř měsíců a pro stavbu o dva měsíce později. Na Žižkově rovněž pokračuje loni zahájený pilotní projekt nového osvětlení tříd, kdy jsou původní zářivky nahrazovány moderními LED svítidly. Má to přinést světelný komfort a současně díky nižší spotřebě elektřiny i úspory.

V tomto roce počítá město také s přípravou investičního plánu kompletní rekonstrukce ZŠ Jana Palacha ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým. Zároveň bude připravována i obnova tamního školního hřiště. „Základní školu Kamenná stezka čeká letos kompletní rekonstrukce chlapeckých toalet, což obnáší vybudování nových stoupaček od sklepa až po střechu, dále vybudování nové odborné učebny a odizolování budovy proti vlhkosti,“ dodal Lukáš Seifert. Jak stojí v plánu školy na následující čtyři roky, po dohodě se zřizovatelem, jímž je město, by práce měly proběhnout o letošních letních prázdninách.