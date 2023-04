Uvnitř mohutné dvacetimetrové věže, která kdysi sloužila jako hláska hradní stráže, jsou k vidění středověké zbraně a ve čtyřech patrech je tu interaktivní formou připomenutá její historie. „Nově bude u vstupu do věže umístěný turniket a vstupenku si návštěvníci budou moci koupit online. Věž bude přístupná po celou otvírací dobu, tedy od 9 do 17 hodin,“ upřesnila vedoucí odboru kultury, školství a sportu Martina Fialová s tím, že dosud sem mohli turisté jen s průvodcem.

Expozici si mohou užít i děti, které čeká prolézání tajnou stěnou nebo skládání erbů rodů vládnoucích na Zruči. Z ochozu věže, kam vede sedmdesát devět schodů je navíc krásný výhled na zámecký park i široké okolí. Kromě zábavy ve věži čeká na malé turisty ještě dobrodružství v zámeckém příkopu, kde se děti mohou těšit na ještě větší dávku dobrodružství při plnění úkolů na naučné stezce rytíře Miloty z Kolowrat.

Kutná Hora z ptačí perspektivy a zvony na dosah. Otevírá se věž jezuitské koleje

Uvnitř zámku pak čeká milovníky historie jedno překvapení. Po dlouhých letech se do zámecké knihovny vrátilo několik kousků původního starožitného nábytku, který v minulosti zmizel neznámo kam. Objevili ho mladí manželé ve sklepě domu, který ve Zruči koupili. „Skříně na knihy byly ve velmi špatném stavu, dá se říct za hranou možnosti restaurování, ale pro nás to bylo moc důležité a nakonec se to podařilo,“ vypráví Martina Fialová.

Když totiž město získalo zámek před dvaceti lety do svého majetku, byl téměř prázdný. Co nebylo extrémně těžké, jako například trezor naplněný pískem, nebo nebylo pevně spojené se stěnami, prostě zmizelo. „Všechno jsme postupně dovybavili, ale originálů se nám moc sehnat nepodařilo. Proto jsme moc rádi, že nám manželé nábytek darovali,“ dodává Fialová.

Zručský zámek prošel od roku 2003 třemi etapami rekonstrukce za 250 milionů korun. Na tu čtvrtou, ve které se počítá s opravou sklepení a kavárny, se zatím nedaří získat státní dotaci. V loňském roce ho spolu s dalšími expozicemi navštívilo během 176 dnů trvající sezóny 31,5 tisíce návštěvníků, což bylo nejvíc za dobu, co je přístupný.