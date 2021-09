Vedení města totiž chtělo za účelem výstavby odprodat pozemky společnosti Trigema, která zde vybudovala dva poslední bytové domy. Návrh zastupitelům předložil místostarosta města Martin Horský.

Kritikům záměru se nelíbil především postup, které vedení města zvolilo. „Město by mělo vytvořit nějakou svoji představu, o které se pak budeme bavit na zastupitelstvu a najdeme cestu, kterou se vydat a na které se shodneme. Teprve potom budeme hledat partnera. My teď jdeme úplně z opačné strany,“ uvedl opoziční zastupitel Jiří Havlíček (ČSSD) s tím, že město by si mělo udělat jasno také v tom, kdo bude při výstavbě jeho cílová skupina.

Předkladatel návrhu Martin Horský (Čáslav pro všechny) ale zdůraznil, že radnice pouze navazuje na urbanistickou studii předešlého vedení. „My pouze pokračujeme v záměru zástavby v dané lokalitě. Ale zvažovali jsme, jaký druh výstavby zvolíme, jestli vlastní nebo developerský. Na základě zkušeností, které máme z aktuálně dokončeného projektu, jsme si řekli, že město má dělat to, co umí. Tedy starat se o město a ne dělat komerční akci. Trigema chtěla navázat na spolupráci,“ odkázal místostarosta k právě dokončenému projektu dvou bytových domů v bývalých kasárnách, kde zhotovitelem byla právě Trigema, role developera se ale chopilo město.

Zastupitelé nakonec předložený materiál po více než dvouhodinové debatě odložili. Naopak ale schválili spolupráci se společností Profistav, která chce v Koželuhách vystavět 28 nových domů.

Čáslavští zastupitelé se ale budou muset sejít v září ještě jednou. V průběhu čtyř hodin, které jsou jednacím řádem stanoveny jako maximální doba jednání, totiž stačili projednat pouze 3 body ze 13.