Zápisy osadních výborů bude nově projednávat také rada města

Je třeba efektivněji pracovat se zápisy osadních výborů. Na tom se nyní shodli městští radní. Až do teď byly zápisy brány na vědomí až na jednání zastupitelů. To se nyní změní. „Usnesením rady jsme požádali kancelář tajemníka, aby byl předkládány také radě města. Hlavním důvodem je to, že rada zasedá jednou za 14 dní a rekce ze strany města tak bude rychlejší,“ vysvětlil starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Ze zasedání malínského osadního výboru. | Foto: www.malin-kh.cz