V čáslavském rozpočtu na to přitom peníze jsou, navzdory koronavirovým škrtům, ke kterým musela přistoupit většina měst. „Ve finále bude nemocnice stát město přes třicet milionů. Naše nemocnice se nemusí bát, že bychom to ekonomicky nezvládli,“ řekl po zasedání čáslavský místostarosta Martin Horský.

Nemocnici stoupají mzdové náklady, větší příjmy však nepřicházejí. Místo-starosta ale věří, že se situace stabilizuje, neboť kraj připraví strategii dostupné péče pro všechny Středočechy. Čáslavská nemocnice je totiž spádová pro zhruba čtyřicet tisíc obyvatel. „Je třeba na tom spolupracovat i se podílet finančně. Sanovat ztrátu z rozpočtu města není úplně jednoduché,“ poznamenal Horský.

Vedle peněz je v čáslavské nemocnici i druhá oblast, u níž se zastupitelé shodují, že je třeba pomoci: nedostatek zdravotnického personálu. „To je ale problém celé České republiky. V naší nemocnici se nedaří personálně obsazovat některá pracoviště, nejvíce nás tíží oddělení chirurgie,“ připomněl Martin Horský.

Podle něho nejde o obor, který by mladí lékaři vyhledávali. V čáslavské nemocnici jsou navíc dva současní lékaři důchodového věku. K situací na oddělení přitom patříi spousta přesčasů a vypětí. Řešení? Je nutné najít nové lékaře. A město v tom chce nemocnici pomoci.

Zastupitelé tak odhlasovali, že všichni zapátrají mezi svými kontakty. „Všichni zastupitelé osloví své známé, abychom získali kontakty na lékaře. O totéž jsem požádal i zaměstnance nemocnice, “ vysvětlil místostarosta.

Už nyní se vedení města snaží získat lékaře, aby pracovali v čáslavské nemocnici. „Čím více lékařů budeme moci kontaktovat, tím je větší šance, že se nám to povede,“ poznamenal Horskýs tím, že chirurgie je pro nemocnici důležitá a nelze dlouhodobě lékaře přetěžovat.

Na některém z příštích zasedání všichni zastupitelé sdělí, co pro situaci udělali. „Co se komu povedlo zajistit a co je na dobré cestě k tomu, abychom to zvládli,“ dodal Martin Horský.

Místostarosta připomněl, že zaměstnanci nemocnice musí vytvářet také přívětivé pracovní prostředí. „Všichni se musíme snažit, i když nás to bolí, protože to znamená třeba více práce. Moje žádost vůči zaměstnancům nemocnice je, abychom dokázali vytvořit pozitivní prostředí, chodit do práce s úsměvem,“ dodal čáslavský místostarosta.