Pomoci mu má s existenčními problémy, se kterými se kvůli pandemii musí potýkat. Zatímco jedni finanční injekci z městského rozpočtu tleskají, jiní jí vyčítají nesystémovost a netransparentnost a volají po podpoře i dalších kutnohorských podniků. Jenže podle radního Štěpána Drtiny (Piráti) je právě v tomhle zakopaný pes. Podle něj totiž nelze ve veřejném prostoru míchat dvě různé věci – a sice podporu podnikatelů a podporu kulturní instituce.

„Toto je cílená podpora jedinečné kulturní instituci nezávislého multižánrového klubu Česká 1, který staví především na živé hudbě. Produkce České 1 je naprosto unikátní jak rozsahem, tak kvalitou. Tento klub je podporován již od samého počátku grantového systému a pokud by se mu podpory nedostalo, pravděpodobně nepřežije. To by byla velká ztráta pro kulturní dění v Kutné Hoře. Pokud město stojí o nezávislou klubovou scénu, je třeba ji podporovat,“ uvedl radní s tím, že oproti České 1, která je koncipovaná vyloženě jako hudební klub, měli ostatní alespoň nějakou (byť velmi omezenou) možnost výdělku skrze výdejní okénko, nebo rozvoz.

„Většina ostatních podniků má i jinou činnost a produkce živé hudby je u nich doplňková, nicméně chápeme, že i ony se ocitly v nelehké situaci. Systémové řešení se připravuje na jednání kulturní komise, ale účinné může být až od příštího roku,“ doplnil Drtina.

Provozovatel klubu Wilco Versteeg je navíc hudebník a je tak stejně jako ostatní lidé z branže v tento čas bez práce. Oponenti ale nesouhlasí. „Zdá se mi absolutně nesystémové, řešit jedno jediné kulturní zařízení v Kutné Hoře. Až se to dozvědí ta ostatní, budou žádat o podobnou podporu také,“ uvedl opoziční zastupitel Zdeněk Jirásek (Město pro lidi).

Podobného názoru je i bývalý radní Radim Fedorovič (Kutnohorská změna), který svůj názor vyjádřil prostřednictvím sociální sítě: „Upřímně si myslím, že takováto zpráva spíše více lidí naštve, než potěší. Mnoho podnikatelů v obdobné branži si řekne, že někdo je vyvolený a na ostatní se kašle. A budou na radnici nadávat. Pokud se chce pomoci, musí se systémově, podle transparentních pravidel.“ Jako řešení by Fedorovič navrhoval vytvoření mimořádných grantů Covid s řádným hodnocením jako u ostatních žádostí.

Těžké časy hudebních klubů



Hudební kluby už sice v rámci rozvolňovacích opatření mohly v pondělí 25. května otevřít své vnitřní prostory, jako blýskání na lepší časy to ale zatím nevypadá. „Sice můžu otevřít, ale jen do 23 hodin, hosté musí míz 1,5 metrové rozestupy a nemůžu prodávat věci od baru,“ popsal současnou situaci provozovatel České 1 Wilco Versteeg a vysvětlil, proč první akce plánuje až na červen.



Vůbec první akcí po karanténě bude koncert kapely Rybičky 48 na parkovišti Česká 1, následovat bude 18. června beseda s Matějem Homolou z kapely Wohnout o cestování na motorce po jihu Indie. Naplno se tak klub zřejmě rozjede až na podzim. „Peníze použiji na nájem, stejně jako 37 tisíc korun, které jsme obdrželi od lidí přes systém donio.cz,“ doplnil Wilco Versteeg.