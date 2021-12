Celkové náklady na vybudování běžeckého tunelu a obnovu stadionu jsou vyčísleny na 58 milionů korun. Od NSA by atleti, uspějí-li, dostali jen zhruba 40 milionů korun, zbývající částku by museli uhradit sami.

Se záměrem přišli už na jaře, peníze se jim však dosud sehnat nepodařilo. Proto se obrátili na město. „Po skončení dotace celý areál přejde na město a to by mělo takový areál, který by mu mohl leckdo závidět,“ řekl na zasedání opoziční zastupitel Karel Ptáček (ODS).

Pokud by se město ke spoluúčasti zavázalo, podílelo by se v letech 2022 až 2024 na nákladech každý rok šesti miliony korun. „Ty peníze ale v tuto chvíli nemáme. Spoluúčast by se vlastně přesunula celá na město,“ poznamenal kutnohorský místostarosta Vít Šnajdr (Piráti).

Rekonstrukce stadionu by sportovcům umožnila celoroční trénování v areálu. „Nejen z místního oddílu, ale také z okolí,“ připomněl místopředseda oddílu Tomáš Kaprálek, podle kterého není příliš reálné, aby se sportovcům bez pomoci města podařilo 17 milionů korun sehnat.