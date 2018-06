Zastupitelé schválili vznik nové příspěvkové organizace

Střední Čechy - Každý rodič by měl mít představu, jaké vysvědčení jeho ratolest domů přinese. Trestat za vysvědčení je nesmysl, je výsledkem minimálně půlroční práce a není žádným překvapením. Takový názor má Jaroslava Štětinová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje. „Možná by si spíše měl rodič sáhnout do svědomí, zda udělal vše pro to, aby jeho dítě obstálo,“ podotýká.