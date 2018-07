Zastupitelé se sejdou na mimořádném zasedání

Kutná Hora – Kutnohorští městští zastupitelé si neoddychnou ani o letních prázdninách. Ačkoliv se k řádnému jednání měli sejít až 11. září, naposledy v tomto volebním období, čeká je zítra od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora mimořádné zasedání.

Vlašský dvůr v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Na programu budou mít několik bodů, mimo jiné i návrh na jízdné zdarma pro seniory nad 70 let v městské autobusové dopravě (MAD), který už v červnu schválili městští radní. „Hlavním důvodem svolání mimořádného zastupitelstva bylo, aby senioři mohli začít jezdit zdarma už od 1. srpna. Pokud bychom čekali až na řádné zastupitelstvo, mohli by zdarma začít jezdit až od října,“ vysvětlil místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st. konání mimořádného zastupitelstva.

Starosta Kutné Hory Josef Viktora už dříve řekl, že důvodem tohoto kroku bylo přizbůsobení se tarifu integrované dopravy ve Středočeském kraji, ale také okolních měst, kde už senioři nad 70 let zdarma jezdí.

Ke stejnému kroku přistoupilo nedávno i vedení města Kolín. Zde už senioři zdarma jezdili, od 1. července se ale snížila věková hranice z původních 75 let na 70 let.

Kutnohorští senioři na bezplatné jízdné teprve čekají, pokud se však na návrhu zastupitelé zítra shodnou, MAD Kutná Hora by se zdarma poprvé mohli svést už příští týden. Správní obvod Kutné Hory jakožto obce s rozšířenou působností čítal loni podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 4 172 seniorů ve věku od 70 do 74 let a 2582 seniorů ve věku od 75 do 79 let.

Početné byly i věkové skupiny nad hranicí osmdesáti let – 1790 seniorů bylo ve věku od 80 do 84 let, 1901 od 85 do 89 let. Devadesátku pak překročilo 415 seniorů.

V samotné Kutné Hoře, kde v současné době žije 20 536 obyvatel, bylo podle dat ČSÚ ke konci loňského roku 1221 seniorů ve věku od 70 do 74 let, 734 seniorů od 75 do 79 let a 470 seniorů od 80 do 84 let. Věková hranice od 85 do 89 let čítala 264 seniorů. Devětadevadesáti seniorům bylo 90 a více let.

Změna, kdy by od 1. srpna nemuseli senioři od 70 let platit jízdné v MAD Kutná Hora, se tak týká 2788 kutnohorských seniorů, případně dalších několika tisíců seniorů z okresu. Ti totiž budou moci MAD Kutná Hora zdarma využívat také, protože nebude nutné pořizovat si speciální průkazku. Postačí občanský průkaz nebo jakýkoliv jiný doklad totožnosti.

Kutnohorští městští zastupitelé se ale na mimořádném zastupitelstvu budou věnovat i dalším bodům.

Většina z nich se ale bude točit kolem městské a příměstské dopravy. „Na úterní jednání městského zastupitelstva dorazím. Sám jsem předložil hned tři návrhy k tématu městské autobusové dopravy. První z nich se týká zajištění dopravní obslužnosti městské části Malín, kdy by po opravě nadjezdu měl autobus zajíždět do Malína každou hodinu. Druhý se týká pořízení moderních nízkopodlažních autobusů, které ocení především senioři, rodiče s kočárky a lidé s pohybovými problémy. Třetí návrh souvisí se změnou ceníku jízdného, kdy by město vykročilo vstříc integraci dopravy se Středočeským krajem, a zavedlo tak podmínky platné v rámci Pražské integrované dopravy. Začala by platit přestupní jízdenka (platnost 30 minut) a sleva pro seniory v mezi 60-70 lety ve výši 50 % ze základní ceny jízdného,“ nastínil zastupitel Radim Fedorovič.