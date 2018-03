Zastupitelé budou jednat o odkupu pozemků

Střední Čechy – Sice se v pondělí zrovna dalo do deště, to ale nic nezměnilo na tom, že středočeští radní probírali, jak kraj připravit na možné období sucha. Shodli se, že pro zlepšení zásobování domácností pitnou vodou je potřebné přezkoumat propojení vodních zdrojů a navrhnout taková opatření, která v době sucha pomohou vodu zajistit. Jeví se to potřebné například v souvislosti se zjištěním, že například vodní zdroj Mělnická Vrutice je na hraně využitelnosti – a větší odběr pitné vody z něj by již přinášel velká rizika. A jinde jsou poznatky ještě zásadnější: není kde brát.