Kutnohorská zastupitelka Markéta Šedivá, která loni kandidovala v komunálních volbách za Českou pirátskou stranu, rezignovala na svůj post. Uvedla, že k tomu má osobní důvody. V křesle ji nahradí krajský zastupitel a čtyřka na kandidátní listině Pirátů Milan Zelený.

Markéta Šedivá (Piráti) rezignovala na post zastupitele Kutné Hory. | Foto: Piráti KH

Projektantka pozemních staveb a členka dozorčí rady Technických služeb Markéta Šedivá získala v loňských komunálních volbách od voličů 644 hlasů. Piráti v nich získali tři mandáty, další obsadil Vít Šnajdr a Štěpán Drtina. Čtvrtý na kandidátní listině byl Milan Zelený, který Šedivou v zastupitelstvu nahradí.

„Za mě je to zodpovědné rozhodnutí,“ sdělil k rezignaci stranické kolegyně Štěpán Drtina. Podobně komentoval situaci i starosta Kutné Hory Lukáš Seifert, podle kterého jsou důvody ochodu zastupitelky pochopitelné. Nicméně dodal, že zastupitelstvo tím přišlo o schopnou ženu ve svých řadách. „Vzhledem ke vzdělání a schopnostem paní Šedivé je škoda, že v zastupitelstvu dále nebude,“ uvedl.

Milan Zelený je předsedou místního sdružení Pirátů Kutná Hora a Středočeským krajským zastupitelem, kde je členem Komise pro bezpečnost a IZS a místopředsedou Výboru pro sociální věci. Kvůli novému postu, který mu straničtí kolegové po rezignaci Šedivé nabídli, se vzdal členství v osadním výboru Karlov.

„Je mi to líto, ale musel jsem odejít proto, abych vygeneroval nějaký čas pro novou funkci a je to myslím nejschůdnější řešení, dává mi to smysl,“ uvedl Milan Zelený s tím, že do zastupitelstva jde mimo jiné s cílem zasadit se o kontaktní bezbariérové místo pro seniory a handicapované lidi. Slib zastupitele složí 9. května, kdy je další termín zasedání.