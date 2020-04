ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Kontrola dodržování nařízení bude všude stejně jako doposud. Lidé jsou podle jejich zkušeností obezřetní a chtějí se nemoci vyhnout; nečekají žádné potíže. Kontrola dodržování nošení ochranných pomůcek tak bude v Kutné Hoře ve stejném režimu, jako tomu bylo dosud. Řekl to Josef Viktora, kutnohorský starosta.

„Městská policie pravidelně dohlíží na to, aby se lidé neshromažďovali a používali ochranné pomůcky. Na pondělí se nechystá nic zvláštního,“ vysvětlil. Podle jeho slov se ale dá předpokládat, že lidé kvůli hezkému počasí budou chtít vyrazit do přírody a do parků. „Zatím s tím nemáme problémy, že bychom museli více zasahovat,“ podotkl.

Policisté se ale kontrolám věnovat budou jako nadále. „Upozornil jsem na to velitele policie, budou dohlížet na to, aby byla dodržovaná veškerá pravidla, která vyplývají z nouzového stavu,“ řekl. Nekoná se ani tradiční pouť, ani jiné velikonoční akce; nepředpokládá proto, že by lidé ve velkém vyrazili do města.

Jisté opatření chystá starosta Miskovic Petr Henčl. „Plánujeme před Velikonocemi vyhlásit upozornění, aby lidé dodržovali omezení v rámci nařízení vlády. Co jsem ale zaregistroval, když chodím mezi lidmi, tak vše dodržují,“ popsal situaci. Třeba v obchodě v obci. „V krámku je vždy jeden obsluhován, zbytek čeká v rozestupech. Disciplína funguje na sto procent, nečekáme žádné problémy,“ řekl.

Starosta Uhlířských Janovic Petr Barták uvedl, že je v kontaktu se státní policií, ale neočekává problémy. „Občané Uhlířských Janovic se chovají spořádaně, dodržují veškerá nařízení. Policii jsme i dali roušky. Pokud někoho potkají bez této pomůcky, dostane ji od policie,“ řekl. Komplikace s nošením byly pouze na začátku. „Kromě policistů je rozdávají i sociální pracovnice, když někoho potkají. Starší občané je chtěli i na výměnu, proto se rozdávají,“ dodal.

„Zkušenost zatím mluví o tom, že lidé jsou disciplinovaní a dodržují, co mají,“ potvrdil starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer. „Zvláštní kontroly se nechystají, vše poběží jako dosud,“ podotkl.

Podobně situaci vidí i menší obce. Miroslav Filip, starosta Úmonína, uvedl, že doufá, že lidé budou uvědomělí a nepřestanou dodržovat vládní nařízení. „Věřím, že vše bude v pořádku. Dosud se nic nestalo a všichni dodržují stanovená nařízení,“ řekl.

Stejně tak se žádná speciální opatření nechystají ani v Malešově. „Zatím máme zkušenosti, že lidé opatření dodržují. Poměrně se šíření nemoci obávají, nemáme problém, že by nenosili roušky,“ řekl starosta Malešova František Bláha. Občané podle něj dodržují odstupy v obchodě a další opatření. „Nevypadá to tak, že by se měly vydávat na koledu party. Samozřejmě bych to každému rozmluvil, ale zatím s tím není problém,“ řekl.