Změny provozu na stavbě církvického obchvatu: jedna v pondělí, další v úterý

Příměstské tábory spolku Pramínek v Sudějově se každoročně těší velkému zájmu dětí. Kapacita každého ze dvou turnusů je 100 dětí. Některé z dětí absolvují oba.

Další běh tábora začíná v pondělí 18. července, na interaktivní téma Youtuber. Nepůjde však ani tak o živé vysílání, ale například o to vštípit dětem do podvědomí, že co umístí na internet, může vidět celý svět.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.