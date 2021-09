Na nechráněném železničním přejezdu v Koudelově se v minulosti odehrálo několik vážných dopravních nehod. Ta z ledna 2018, při které se střetl vlak s osobním vozem, si vyžádala jeden lidský život. Správa železnic měla na instalaci zabezpečovacího zařízení připravený projekt několik let, nedařilo se jí ale dohodnout s vlastníky okolních pozemků.

Pro nákladní vozy nad 7,5 tuny bude objízdná trasa vedena po silnici I/17 ve směru Heřmanův Městec a Chrudim. Doprava do 7,5 tuny bude ve směru Vrdy - Čáslav vedena od železničního přejezdu po silnici II/338 do městské části Vrcha. Zhruba na 14 dnů bude také kompletně uzavřena cyklostezka Vrdy - Koudelov.

Kvůli stavbě na železničním přejezdu u Koudelova musí s uzavírkou počítat také řidiči. Od soboty 18. září až do 25. října bude zcela uzavřena silnice I/17. Objízdná trasa je rozdělena pro vozidla do 7,5 tuny a nad 7,5 tuny.

Nechráněný železniční přejezd u Koudelova se dočká lepšího zabezpečení. Deníku to potvrdila mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová. Součástí nového výstražného systému budou závory i světelná signalizace. Opravy se ale dočkají i ostatní přejezdy na trati Čáslav - Skovice.

