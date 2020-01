Tento závěr si ostatně členové osadního výboru odhlasovali už na svém jednání v květnu loňského roku. „Odhlasovali jsme to jednomyslně,“ uvedl předseda Osadního výboru Šipší Martin Suchánek.

Ačkoliv vedení města tento návrh zcela nezatratilo, chce počkat až na znalecký odhad, který by měl určit, na kolik demolice objektu vyjde a také na výsledky dopravního generelu, které by měly být známé na konci března. Radnice zároveň plánuje na toto téma veřejné projednání. „Nebráním se bourání družiny. Momentálně to ale podle mě není reálné. Necháme udělat odhad, který by měl právní podklad s kulatým razítkem a který určí, kolik odstranění družiny bude stát,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) s tím, že je nutné vzít v potaz i druhou variantu. A sice, že by se objekt ještě dal využít. Zájem o něj prý projevili třeba Skauti. “Nepostupovali bychom s péčí řádného hospodáře, kdybychom zbourali funkční objekt,“ dodal Viktora.

Referendum

Místostarostka města Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) zdůraznila, že možnou variantou je i místní referendum. Pokud by se na parkovišti většina obyvatel shodla, vedení města by se tomuto řešení nebránilo. „Dříve než za pět let to ale jako reálné nevidím. Nelze očekávat, že se objekt zbourá a další rok bude hotové parkoviště. Na tom si trvám a vzhledem k tomu, jak máme rozjeté investiční akce, nelze říci, že v rozpočtu města na to jsou finanční prostředky,“ řekla Doušová. Ozeleněné parkoviště je prý poměrně nákladnou investicí i proto, že je potřeba počítat se speciálními nádržemi pod ním. „Tak, aby nehrozilo, že voda vletí do sídliště,“ vysvětlil Viktora.

Parkoviště u trafostanice

Podle něj má teď město „parkovací“ prioritu na sídlišti Šipší jinde: vedle trafostanice v Opletalově ulici, kde získalo pozemky od Státního statku Čáslav a kde by mohlo vzniknout kolem 45 parkovacích míst. Jeho realizace se ale „zasekla“ na jednání se společnostmi CETIN a ČEZ, které zde vlastní síť elektronické komunikace a kabelové vedení. Ty si za jejich přeložku řekly téměř tři čtvrtě milionů korun. „Jednáme o snížení ceny,“ doplnila Doušová.