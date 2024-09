Zkušební komisař/ka Charakteristika pracovní pozice: Výkon státní správy na úseku posuzování a ověřování odborné způsobilosti řízení silničních motorových vozidel; provádění zkoušek z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, ze znalostí ovládání a údržby vozidla a dále z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem; posuzování podmínek provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku; vedení agendy taxislužby; výkon agendy silničního správního úřadu. Požadavky zaměstnavatele: - ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání - uchazeč je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel A, B, C Výhodou: - znalost příslušných právních předpisů - zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, vše ve znění pozdějších předpisů - průkaz zkušebního komisaře, vydaný podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů - řidičské oprávnění skupin D, E, T - praxe ve veřejné správě - samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost - organizační a komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení - uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet Zaměstnanecké výhody: stravenky, penzijní připojištění, dovolená 5 týdnů, indispoziční volno 5 dnů. Veškeré informace pro přihlášení do VŘ najdete ve vyhlášeném výběrovém řízení na úřední desce MěÚ Kutná Hora. 24 100 Kč

Detail nabízené práce