Střední Čechy - Silné sněžení s úrovní vysokého stupně nebezpečí. Tak zní výstraha meteorologů platná pro Středočeský kraj od nedělní šesté ranní do 19. hodiny večer.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Burda

Navazuje pak varování před novou sněhovou pokrývkou, které platí až do půlnoci – ovšem již na úrovni nízkého stupně nebezpečí. Stejné upozornění, které se vztahuje na celý kraj, se týká rovněž Prahy.

Ohlášené sněžení může být skutečně intenzivní. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu by mohlo napadnout mezi pěti a dvaceti centimetry bílé pokrývky – přičemž v těch nejintenzivnějších momentech mohou přibýt až tři centimetry za hodinu. Během večera se s poklesem teplot mohou místy objevit také zmrazky a náledí.

Podle doporučení meteorologů, které tlumočí Portál krizového řízení Středočeského kraje, by si měli dát bacha řidiči i chodci. Výslovně takto to sice uvedeno není, nicméně upozornění, že obě skupiny účastníků silničního provozu by měly „věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám“ hovoří jasnou řečí.

Hlavně řidičů se týká výzva k mimořádně opatrné jízdě. Je také třeba počítat s polomy v místech, kde stromy více zatíží sníh. Občanům meteorologové doporučují sledovat vývoj situace a prognózu pro následující hodiny. „Veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet Českého hydrometeorologického ústavu,“ upřesňují, jaké jsou vhodné zdroje informací.