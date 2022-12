Naopak ceny za svoz odpadu zůstávají stejné jako v loňském roce, radnice dokonce osvobodila od jejich úhrady děti do čtyř let. „Přijde mi vhodné zlepšit situaci mladých rodin a matek samoživitelek. Příští rok bude zřejmě ekonomicky nejtěžší,“ vysvětlil starosta a připomněl, že osvobozeni jsou i senioři nad 80 let.

To v Čáslavi poplatek za odpad zdraží, ale jen o 20 korun. Ve Zruči nad Sázavou zůstává v původní výši, nově jej ale neplatí nejen senioři nad 70 let, ale ani děti do 15 let. „Chtěli jsme alespoň trochu pomoci lidem v současné situaci. To osvobození od placení je samozřejmě schváleno zatím jen na příští rok,“ řekl starosta města Martin Hujer.

Hlouběji do peněženek budou muset sáhnout lidé na Kutnohorsku při placení vodného a stočného. Kutnohorská VHS o navýšení cen informuje i na svých webových stránkách. Vodné zdraží o více než 7 korun na 64,39 koruny za kubický metr, výraznější je pak navýšení u stočného, a to o 15 korun na 62,12 koruny za kubík. V Kácově platí obyvatelé pouze stočné, které bude v roce 2023 73,73 koruny za kubický metr.