„Naším záměrem bylo vyřešit dva problémy současně - nevyhovující zázemí pečovatelské služby a zajištění něčeho provozně únosného v Zelenkově vile. Dá se totiž vymyslet spousta věcí, pokud ale provoz vytváří další náklady, nedává to smysl,“ vysvětlil kutnohorský starosta Lukáš Seifert, že ve zvažování dalších osudů nemovitosti v Masarykově ulici musela hrát roli i ekonomická stránka dalšího provozu.

Náklady na rekonstrukci Zelenkovy vily mají dosáhnout zhruba 33 milionů korun, na které by městu mohla přispět dotace. Podle starosty se nyní zpracovává projektová dokumentace a připravují se podklady k zahájení veřejné zakázky na stavební práce. „Pokud se vše podaří, jak má, včetně získání dotace, pečovatelská služba by se mohla přestěhovat do nových prostor do konce roku 2025,“ dodal starosta s tím, že cílem města je vzhledem k architektonické hodnotě budovy zachovat při rekonstrukci její stávající podobu.

Co bude s nemovitostí na Pirknerově náměstí, kde má nyní pečovatelská služba zázemí, zatím není jisté. Podle Seiferta by mohla být buď přestavěna zpátky na byty, které už tam bývaly, nebo prodána. Funkcionalistická vila v Masarykově ulici, která byla postavena na sklonku 30. let minulého století, je dílem kutnohorského rodáka, architekta a scénografa Osvobozeného divadla Františka Zelenky. Před sedmnácti lety po něm byla nazvána také ulice ve čtvrti Hlouška, nedaleko Zelenkovy vily.

Vilu navrhl Zelenka pro rodinu Reinigerových, majitele tehdy známé textilní firmy Respo. Do nového domova se Leo, Gréta a jejich syn Zdeněk nastěhovali na jaře roku 1939, strávili tam však pouhé tři roky. Židovský původ vedl k tragickému konci jejich životů v koncentračním táboře, stejně jako rodiny architekta Zelenky. Stálou vzpomínkou na Reinigerovy jsou Kameny zmizelých v podobě destiček s mosazným povrchem v chodníku u domu v Masarykově ulici, kde rodina žila.