Zelenkova vila je jednou z mnoha budov města, pro které dosud chybí využití a tak chátrají. V minulosti sloužila jako jesle, později jako školka pro handicapované děti. V roce 2017 o ni projevil zájem soukromý investor s tím, že tu vybuduje Centrum duševního zdraví. Tehdejší zastupitelé ale nakonec prodej zamítli. Vila tak zůstala opuštěná a zatím ji městská Galerie Felixe Jeneweina využívá jako skladovací prostory. Už v příštím roce by ale mohla sloužit seniorům.

„Rozhodli jsme, že půjdeme opačnou cestou. Věděli jsme jakou službu potřebujeme umístit a jaké pro ni potřebujeme zázemí. Podle toho jsme vybírali vhodnou budovu. Nechceme opravovat domy a teprve pak pro ně hledat využití,“ řekl starosta Kutné Hory Lukáš Seifert s tím, že v tuto chvíli už se pracuje na projektové dokumentaci, nejprve ale bude nutné zajistit dotační peníze z fondu Národního plánu obnovy, protože ty mohou pokrýt náklady rekonstrukce až z pětaosmdesáti procent. Žádost musí být podaná nejpozději v květnu. Ve dvoupodlažní vile z roku 1939 poté vznikne zázemí pro ambulantní a terénní pečovatelskou službu.

Komunitní zahrada pro seniory

Součástí bude komunitní zahrada, kde by senioři ze sídlišť Hlouška a Šipší mohli bezpečně trávit volný čas. „Je to architektonicky hodnotná budova a odpovídá potřebám právě pečovatelské služby. Vila se opraví a konečně bude sloužit novému účelu,“ dodal starosta. Rekonstrukce by mohla být dokončená do konce příštího roku, nejpozději do poloviny roku 2025. To je současně nejzazší možný termín z hlediska využití státních peněz. Starosta ještě zdůraznil, že půjde v první řadě o revitalizaci cenné budovy s minimem zásahů do původního vzhledu tak, aby zůstala zachovaná její hodnota. Dům na Pirknerově náměstí, kde teď pečovatelská služba sídlí by se podle vedení města poté mohl přestavět na byty nebo prodat.

Bývalou továrníkovu vilu obývali ve letech 1939 až 1942 manželé Leo a Gréta Reinigerovi. Navrhl ji pro ně významný český architekt, scénograf a designér František Zelenka. Kvůli židovskému původu ale manželé Reinigerovi, stejně jako rodina Františka Zelenky, neunikli deportaci a zahynuli v koncentračním táboře.