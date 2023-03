/FOTO, STUDIE/ Dojet ze stanice Kutná Hora město na pražské hlavní nádraží za hodinu a bez přestupování? Co v současnosti vypadá jako utopie, mohlo by se v budoucnu stát realitou. Městští radní nyní schválili nový ideový koncept dopravního terminálu zpracovaný odborníky z Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). Nicméně o tom, zda projekt dostane zelenou, rozhodnou teprve zastupitelé.

Dopravní terminál by vznikl u železniční stanice Kutná Hora město. | Foto: Deník/Jana Adamová

Kutná Hora by se v budoucnu mohla stát dostupnější díky přímému železničnímu spojení s centrem Prahy. Umožnil by to terminál veřejné dopravy, který propojí regionální autobusovou dopravu s železniční stanicí Kutná Hora město.

Dopravní terminál by podle starosty města Lukáše Seiferta zajistil přímé spojení mezi železniční stanicí Kutná Hora město a pražským hlavním nádražím spěšnými vlaky za 60 minut. Výrazně by zlepšil cestování veřejnou hromadnou dopravou a současně pomohl oživit podnikání ve městě.

Dopravní terminál by vznikl u železniční stanice Kutná Hora město.Zdroj: FB Veřejná hromadná doprava Kutná Hora (autor IDSK)

"To už je zajímavá možnost nejen pro místní obyvatele, kteří v Praze pracují, ale i pro náš turistický ruch. Navíc je to cesta jak omezit individuální dopravu, což je současný trend, kterým se ubíráme," uvedl Seifert s tím, že to ale samozřejmě nebude hned. Vybudování terminálu je běh na delší trať, starosta zmínil horizont osmi let.

Z vlaku rovnou do autobusu a bez přestupu rychle do Prahy

Součástí dopravního terminálu by byl i přestupní autobusový terminál pro cestující, kteří budou pokračovat dál do města nebo do okolních obcí. Stávající autobusové nádraží by se tak zrušilo, ostatně podle koordinátora veřejné hromadné dopravy v Kutné Hoře Radima Fedoroviče je zastaralé, nevyhovující a na špatném místě.

"Cestující nebudou muset zbytečně přestupovat na kutnohorském hlavním nádraží a navíc se jim zkrátí cestovní doba mezi tímto nádražím a železniční stanicí Kutná Hora město asi o 10 minut, protože se zbaví přestupu na přípoj a čekání kvůli úvrati," upřesnil Fedorovič s tím, že terminál bude bezbariérový, což třeba kutnohorské hlavní nádraží není. Přesunem autobusáku se navíc uvolní velmi lukrativní pozemek o rozloze 10 tisíc čtverečních metrů. Starosta Seifert sdělil, že město jej, pouze dočasně, využije pro parkování turistických autobusů.

O výstavbě terminálu se uvažovalo už před více než dvaceti lety. Současný ideový koncept zpracovali odborníci z IDSK, protože předchozí studie nerespektovaly potřeby dopravců, včetně poloměru otáčení a jsou tak v podstatě k ničemu. Pokud dají zastupitelé záměru zelenou, začnou nanovo vyjednávání se správou železnic i ministerstvem dopravy. Bude třeba zajistit také pozemky v areálu nádraží. "Od Českých drah jsme už například vykoupili veškeré pozemky před nádražím, ty už jsou v majetku města," upřesnil místostarosta Josef Viktora.

O výstavbě terminálu se poprvé uvažovalo v roce 2000, kdy tehdejší vláda usoudila, že je nutné vystavět tzv. kutnohorský železniční oblouk. Ten se ale nikdy nepostavil, i když je zanesený v územním plánu i v zásadách územního plánování kraje. Město teď bude chtít jasnou informaci, jestli se o této stavbě ještě uvažuje či nikoliv.