Zemřel kutnohorský patriot Jiří Plaček. Na svět přivedl více než tři tisíce dětí

Ve věku 80 let zemřel v pátek 21. května doktor Jiří Plaček, dlouholetý předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze. Jiří Plaček předsedal festivalovému výboru Ortenovy Kutné Hory, kterou Klub rodáků a přátel Kutné Hory organizuje. Doktor Plaček za celoživotní působení v kutnohorské porodnici v délce 46 let přivedl na svět více než tři tisíce dětí. Kromě klubu rodáků vedl po mnoho let kutnohorský Autoklub a Okresní spolek Českého červeného kříže.

Gynekolog a porodník Jiří Plaček. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Poslední rozloučení s veřejně známou osobou se uskuteční v pátek 28. května od 14 hodin v obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře.