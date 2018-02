Zemřela Marie Koudelová, nejstarší Kutnohořanka

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Zemřela Marie Koudelová, nejstarší rodačkou a zároveň nejstarší obyvatelkou Kutné Hory. Žena, která by 9. března oslavila již 104. narozeniny, prožila bohatý život, vychovala tři děti, měla spoustu vnoučat a pravnoučat a v neposlední řadě i přátel, kteří na ni s láskou vzpomínají.

Marie Koudelová byla společenská dáma. Řadu let docházela do Klubu důchodců Kutná Hora. Z kronik klubu se sice nepodařilo dohledat, od kterého roku byla jeho členkou, je ale jasné, že patřila mezi ty nejdéle působící. „Měla členské číslo 24. To je nízké číslo, v klubu byla spoustu let,“ uvedla Jana Hasalová, vedoucí klubu.

Všichni členové na Marii Koudelovou vzpomínají se širokým úsměvem. Třeba Hana Kamrhelová vzpomíná na společný výlet, kdy bylo Marii Koudelové 94 let. „Tehdy jsme byli na rozhledně na Křemešníku. Marie byla první, která vystoupala nahoru. Byla sice nejstarší, ale nejrychlejší,“ prozradila Hana Kamrhelová.

Že Marie Koudelová byla skutečně zdatnou turistkou i v pokročilém věku, potvrdila i další členka klubu, která zřejmě nikdy nezapomene na jejich společný výlet na Trosky. „Mladší ženy zůstaly v dolní části, že po kamenech nahoru nepůjdu. Nakonec jsme se rozešly, to jsme ale netušily, že paní Koudelová už je dávno před námi,“ vzpomíná dnes seniorka.

„Když jsme stoupaly výš, slyšely jsme, že se někdo vrací dolů. Náhle vidíme Marii Koudelkovou, která jen řekla, že už se nahoru podívala a bylo to fajn. Všechny jsme zíraly,“ dodala.

Přátelé Marie Koudelové se shodují, že její velkou láskou byla móda. Měla ráda červenou barvu a vždycky chodila perfektně sladěná. Ráda prý nakupovala v různých secondhandech, některé oblečení si vzala jednou či dvakrát na sebe a pak ho někomu darovala.

Nákupy byly vůbec další velkou zábavou Marie Koudelové. Další oslovená členka Klubu důchodců Kutná Hora ráda vzpomíná na zájezdy za nákupy do Polska, kde Marie Koudelová s nadšením nakupovala pro sebe i pro své blízké. „Vždycky jsem se tam držela u ní. Přesně věděla, kam jít. Nekoupila jen tak něco a všude měla známé,“ poznamenala členka klubu a připomněla i moment, kdy přišla Marie Koudelová později než ostatní. „Ptala jsem se jí, kde se zdržela. A ona mi na to odvětila, že nemohla sehnat ty správné boty. Musela prý najít takové, aby se jí hodily k oblečení,“ vzpomíná dnes u velkým úsměvem.

Blízcí Marie Koudelové se rovněž shodli, že jejich přítelkyně měla přehled v historii. Na jednom z výletů je prý oslnila svými znalostmi o Boženě Němcové. Vyzdvihli také její bystrou mysl. „Až do stovky tu s námi hrála karty,“ smáli se členové kutnohorského klubu.

Jak na dlouhý život?

Pozitivní přístup, energie, nadhled a rodina, která dodává radost. V tom podle všech tkvěla životní síla Marie Koudelové. Když se jí prý ptali na recept na dlouhověkost, potvrdila to. Odpovídala, že se celý život nad ničím nerozčilovala. „Co jsem nemohla změnit, házela jsem za hlavu. To je vůbec nejlepší, když s tím nemůže člověk nic udělat,“ říkávala.



Poslední rozloučení s Marií Koudelovou se konalo v pátek 23. února od 13.15 hodin v kutnohorské obřadní síni.