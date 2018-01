Zima je mírná, myslivci zvířatům stejně přilepšují

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ - Zima bez extrémních mrazů těší většinu lidí, kterým vadí chlad, sníh na silnicích či ledovky. Mnohem méně nadšení jsou z ní ale myslivci a rybáři. Příroda totiž normální projevy zimy potřebuje, jinak dochází k nežádoucím vlivům.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Rouč

„Problémem je velké množství polí s řepkou. Srnčí zvěř ji totiž na polích konzumuje, protože jim chutná. Dalo by se to přirovnat, že to je pro ně, jako je pro nás čokoláda,“ uvedl předseda Okresního mysliveckého spolku František Barták a zdůraznil, že řepka srnčí zvěři velmi škodí.

„Poté mohou hubnout, řídne jim srst, mohou oslepnout a nakonec i uhynout,“ dodal Barták. Jinak podle něj lesní zvěř aktuální teploty netrápí, ba naopak jim mohou prospívat. Navíc postupy vůči zvířatům ze strany myslivců jsou stejné. „Přikrmujeme tak jako tak,“ upřesnil Barták.

Myslivec Jakub Novák vidí jako hlavní problém divočáky. „Pokud není alespoň 10 stupňů pod nulou, hrozí podle mě jejich přemnožení. Teď jsou ideální podmínky pro jejich rozmnožování. A s tím je spojen další problém, a to přenášení nemocí,“ řekl Novák.

Oslovený myslivec rovněž podotkl, že někteří jeho kolegové mohou při teplé zimě také zbytečně investovat do potravy pro zvěř. „Pokud není velká zima, zvěř chodí méně ke krmelcům. Přitom se krmí speciálním krmivem, které obsahuje o lék proti parazitům,“ dodal.

I když jsou teploty vyšší, myslivci vyzývají také veřejnost, aby se zapojila do přikrmování lesní zvěře.

Lidé mohou do lesů a jejich blízkosti umístit seno, kaštany, jeřabiny i jablka. Zapomínat by se nemělo ani na ptactvo. „Velké množství lidí má na své zahradě krmítko. Někdo i vyrobené z pet lahve. Určitě to je dobré,“ podotkl Jakub Novák.

Nejlepší je prý umístit krmítko na klidné místo ve výšce kolem metrů a půl až dvou nad zemí. Lidé do něj mohou nasypat semínka, ořechy, ovesné vločky ale i strouhanku. Ti nejpečlivější pak mohou dokoupit speciální mix pro ptactvo ve zverimexu. Důležité ale je, aby nebyly v krmítko zkažené a slané potraviny, které by mohly způsobit zažívací problémy.

Vidět v těchto dnech lesní zvěř na vlastní oči není nic neobvyklého. Nejčastěji mohou lidé při procházce lesem a po okrajích polí potkat srny. Nezřídka jsou ale vidět i veverky, které si již před zimním obdobím chystají ve větvích zásoby potravy. Vidět se nechají i zajíci a dokonce i datli černí.

Rozporuplné pocity provází v těchto dnech i rybáře. „Když to tak vezmu, tak z jedné strany máme v současné době méně práce, protože nemusíme sekat led na rybnících. Pro ryby to ale není určitě dobré,“ řekl Martin Borovský, předseda Českého rybářského svazu Místní organizace Čáslav.

Pokud je totiž voda poměrně teplá, ryby se ve vodě stále hýbou a nemají potřebný odpočinek. Nepoznají totiž, že nastal zimní čas „Na jaře jsou poté oslabené a jsou také náchylnější k různým nemocem,“ dodal čáslavský rybář.