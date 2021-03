Ačkoliv na sobotu 20. března připadá v kalendáři první jarní den, zima, zdá se, ještě neřekla poslední slovo. Na Kutnohorsku dokonce do terénu museli vyjet silničáři. „Sypače vyjely v pátek 19. března na Zbraslavicku,“ uvedla Kamila Černá z Krajské správy a údržba silnic Středočeského kraje.

Ilustrační foto. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Běžně se podle ní zimní údržba na silnicích provádí od začátku listopadu do konce března. Letos si to ale silničáři patrně prodlouží. „Pokud je takové počasí jako dneska, prodlužuje se zimní údržba zhruba o 14 dní. Nyní máme služby naplánované až do poloviny dubna,“ doplnila Černá. Podle ní budou letos výdaje za údržbu silnic díky dlouhé zimě rekordní.