„Zakázku budeme muset soutěžit znovu. Firma, která vzduchotechniku měla instalovat, zvýšila předpokládané náklady na 4,5 milionu korun. Náklady narostly v ceně materiálu,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Nová vzduchotechnika je pro krytý zimní stadion důležitá proto, aby se v hale nesrážela voda, což má vliv na kvalitu ledu. Kromě toho díky srážení vody rezne i ocelová konstrukce stadionu. „Samozřejmě víme, že vzduchotechniku zimní stadion potřebuje, v loňském roce se konstrukce natírala,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011) s tím, že ale město tak vysokou cenu zaplatit nemůže.

Nové vzduchotechniky se ale kutnohorský zimní stadion pravděpodobně dočká nejdříve až příští rok. „Letos se to zřejmě nestihne, protože nejde posunout zaledování, hokejistům sezona začíná na konci srpna,“ vysvětlila Doušová.

Nová zakázka by se vypsat stihla, nestačila by se ale realizovat právě kvůli zaledování. „Navíc v létě jsou firmy natolik přetížené a mají tolik práce, že zkrátka nasadí za realizaci zakázky vyšší cenu,“ doplnila Doušová. Podle ní i starosty města se tak vyplatí počkat a oslovit i jiné firmy. Do posledního výběrového řízení se totiž přihlásila jen jediná firma a nebylo tak z čeho vybírat.