Reagovala na zprávy ze slovenských Košic o zábavě pro malé plavce s živými kapry vypuštěnými do krytého plaveckého bazénu, aby se je 70 dětí snažilo chytit, což vyvolalo obrovské haló na internetu i v médiích. Živý kapr se prý lovil i ve Vyškově. A radní upozorňuje, že tahle taškařice je známá i ze středních Čech. V Kutné Hoře se dokonce konala pravidelně; pořádali ji tam ještě před pěti lety. „Ještě minimálně na konci roku 2017,“ zdůraznila. Až v roce 2018 se tradiční akce pro děti a mládež Plavání o vánočního kapra konala s rybou z gumy.

FOTO: Děti plavaly o vánočního kapra

Že se honění živých ryb dětem líbilo, Deník v minulosti opakovaně zaznamenal. Třeba v roce 2008 pod titulkem Vánoční kapři polykali chlorovanou vodu v bazénu. Za jedním kaprem se pustily menší děti v malém bazénu, po třech pak šly ty větší ve velkém. Na své otázky tehdy Deník získal ujištění, že tahle zábava je v pořádku. Po všech stránkách: „Plavčíci neměli k netradičním hrátkám s němými tvářemi z hygienického hlediska připomínky, protože voda v takovém množství se prý určitě neznečistí víc, než je běžné. A údajně netrpěli ani kapři, kterým chlorovaná voda nemohla v tak krátkém čase uškodit.“ Kdyby prý uměli mluvit, spíš by si podle odborníků stěžovali na nízký obsah kyslíku.

O dva roky později, v prosinci roku 2010, se dvanáctiletá Miluše Deníku svěřila, že právě na chytání kapra se z celého rozsáhlejšího programu, představujícího plavecké aktivity a působení potápěčů, těší nejvíc. A byť ten, kdo kapra chytil, si ho také mohl odnést, měla plán, že ten „její“ by na talíři neskončil: vypustila by ho do rybníka, protože doma ryby nejedí.

Zábava nebo zvrácená tradice?

Názory se mění pronikavým tempem – a pokud ještě někde míní, že s opravdovými rybami, byť stejně určenými k zabití a k snědku, je takovéto zacházení prima zábavou, Skopalíková by organizátory ráda přesvědčila, aby na to zapomněli. Přičemž nabízí k úvaze: je „kapr na chloru“ chutný recept – nebo zvrácená tradice?

OBRAZEM: Plavání o vánočního kapra 2012

V tom, jaká je odpověď, nemá radní pochybnosti: živá ryba do bazénu nepatří. „Kapra při této ‚kratochvíli‘ bohužel čeká tepelný šok – je zvyklý na zhruba pět stupňů Celsia, takže voda v bazénu je pro něj příliš horká. Také chlor mu poškozuje kůži, oči i žábry,“ nabízí Skopalíková své argumenty. „Není to ani dobrý příklad pro děti – měli bychom je učit úctě ke zvířatům, ne k tomu jim způsobovat zbytečné utrpení,“ dodává ještě.

Upozornila, že přístup ke kaprům změnily i některé obchodní řetězce, když letos nedovolily postavit vánoční kádě na své pozemky: ryby prodávaly pouze naporcované a zabalené.