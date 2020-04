ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Kvůli ale změnám ve vládním opatření to aktuálně vypadá, že se zastupitelé sejdou nakonec osobně, jen se hledá vhodný termín a hlavně vhodné prostory. „Musíme dodržet vzdálenosti mezi zastupiteli i členy veřejnosti,“ vysvětlil kutnohorský starosta Josef Viktora.

Z videokonference má ale spíše smíšené pocity. Třebaže vše bylo připraveno a ukázalo se, že se zastupitelé takto na dálku mohou sejít a plnit svoji práci pro město, nebylo to vždy bez problémů.

„Měli jsme zkoušku, kdy se připojili všichni z domova. Ve 27 lidech to nebylo úplně perfektní, někdy se to sekalo. Čeká nás další zkouška, zda to bude lépe fungovat, aby byla konference připravená, kdyby byla potřeba,“ vysvětlil starosta. Zatím ale uvažuje o tom, že se zastupitelé sejdou za osobní účasti.

Ve hře je několik míst, kde by se zastupitelé mohli sejít, například ve sportovní hale Klimeška. Ta svými rozměry nahrává tomu, že by se do ní vešli všichni i s potřebnými odstupy. S tím souvisí i jisté technické komplikace: na radnici jsou totiž zvuková a hlasovací zařízení, které bude nutné v nových prostorách technicky vyřešit.

Situaci by se měl přizpůsobit i program. „Necháváme prověřit, co skutečně hoří, abychom první zastupitelstvo zvládli v co nejkratší době,“ dodal k chystanému zasedání starosta Kutné Hory Josef Viktora.