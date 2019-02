Žleby - Žleby jsou proslulé krásným zámkem, ovšem jak připomněla starostka Žlebů Ludmila Záklasníková, zajímavosti nabízí i další části obce. Ty turistům ukáže nová naučná stezka, která by měla začít vznikat už během letošního roku. „Zatím zvažujeme, zda kvůli naučné stezce oslovíme Český klub turistů, nebo jestli se toho ujmeme sami,“ řekla starostka.

Státní zámek Žleby. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Stezka by měla začínat na parkovišti Na Hrázi. „Odtud by zavedla návštěvníky na obě strany obce,“ popsala Záklasníková s tím, že by trasa stezky byla rozdělená do dvou částí.

První trasa by měla vést do části zvané Sibiř, kolem sochy svatého Jana Nepomuckého až k lipové aleji u Markovic. „Zde by tabule mohla připomínat to, že na konci aleje stávala hrobka knížecího rodu, a seznamovat se zajímavou historií místa,“ popsala. Odtud by se návštěvníci vraceli kolem vlakového nádraží, kde se ukrývá například malá vodní elektrárna, zpět k výchozímu bodu.

Druhá část stezky by turisty zavedla do severní části obce, tedy na hlavní náměstí, ke škole a ke zvonici až na umrlčí cestu a kolem hřbitova by se vraceli zase zpět.

Pro turisty by mělo navíc vzniknout také informační centrum. To by v budoucnu mohlo najít umístění v budově staré radnice na náměstí, která však nejdříve vyžaduje rekonstrukci, a to, jak sama starostka připustila, je hudba budoucnosti.

Do té doby by centrum pro turisty mohlo najít umístění v knihovně, která sídlí v přízemí obecního úřadu. Otevírací doba infocentra by se ale musela přizpůsobit době, kdy je otevřená knihovna.