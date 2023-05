/FOTO, VIDEO/ Žádné experimenty, ani cizokrajné příchutě. Zmrzlinárna na Karlově v Kutné Hoře sází už roky na starou dobrou klasiku. A dobře dělá. Na zdejší zmrzlinu se sjíždějí lidé ze širokého okolí a tak tu fronty u okénka nejsou nic neobvyklého. Na vrcholu žebříčku v oblíbenosti se dlouhodobě drží jahodová, hned v závěsu je pak její míchaná varianta – jahodová v kombinaci s vanilkovou.

Zmrzlina na Karlově a na Kaňku. | Video: Jana Adamová

Luboš Křivánek tu stánek se zmrzlinou otevřel letos už počtrnácté. A zatím co někteří zmrzlináři čekají zpravidla na teplé počasí, tady se stroje roztočily už 22. března. „V dubnu a květnu se zmrzlina prodává nejlépe, protože lidé jsou po zimě natěšení. Bylo sice chladno, ale my jsme měli neustále zákazníky, takže jsme spokojení,“ říká majitel stánku. Do kornoutu nebo vafle se tu točí standardně malá a velká porce, lze ale na přání namíchat i speciální dětskou. Malá zmrzlina přijde letos na 30 korun a velká na 35 korun. Oproti loňsku je to o pět korun víc.

Kromě nejoblíbenější jahody a vanilky se na Karlově prodává ještě jogurtová a slaný karamel. A dalších asi 16 druhů příchutí se různě střídá – například malinová, pistáciová či meruňková. Do žádných experimentů se tady ale nepouštějí. „Ochutnal jsem třeba kdysi syrečkovou zmrzlinu, ale to jsou podle mě zmrzliny na jedno dvě ochutnání. Když budu mít chuť třeba na čabajku, dám si radši skutečnou čabajku, než čabajkovou zmrzlinu,“ vysvětluje Luboš Křivánek s tím, že to v žádném případě neodsuzuje, samotného ho to ale neláká.

Pánská verze na Kaňku: švestková s hruškou

Podstatně mladší než je stánek na Karlově je zmrzlinárna na Kaňku, na opačném konci Kutné Hory. Letos tady točí zmrzlinu třetí sezónu. I tady ale vede u zákazníků osvědčená smetanová klasika a sice vanilková. Z těch méně obvyklých tu nabízejí ještě extra čokoládovou z tmavého kakaa nebo skořicovou. Mnohem širší paletu chutí pak nabízejí zmrzliny ovocné. Dlouhý výčet začíná citrónem a pokračuje mandarinkou, pomerančem, hruškou, švestkou, angreštem, mangem a spoustou dalších. Nejoblíbenější kombinací je meruňka s rybízem, nebo švestka s hruškou, kterou prý chodí mlsat hlavně pánové.

„Bereme zmrzlinu od českého výrobce Adria Golg a to je prostě rozmixované ovoce. Dělají to skutečně dobře. Ve zmrzlině nejsou žádná dochucovadla ani chemická barviva,“ říká provozovatel zmrzlinárny Miloš Strmiska, který si na vynikajícím složení zakládá. S partnerkou prý tři měsíce zkoušeli různé dodavatele a ochutnávali jejich nabídku, než se rozhodli, co budou prodávat.

„Co nechutná nám, to nenabízíme zákazníkům. Jednou jsme nakoupili pistáciovou zmrzlinu, ale druhý den jsme ji stáhli z prodeje, protože nám v její chuti něco vadilo, zdála se nám moc umělá,“ vysvětluje zmrzlinář. I tady točí malou a velkou zmrzlinu do kornoutu či vafle. Cena je stějná jako na Karlově, tedy 30 korun za malou a 35 korun za velkou porci, 5 korun je příplatek za vafli.