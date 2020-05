Na občanech ale přesto zůstává, aby sledovali trvale umístěné zónové dopravní značení. Může totiž dojít k neplánovaným změnám – ať už kvůli státním svátkům, případně velmi nepříznivému počasí, které může chystaný úklid zhatit.

„V takovém případě bude zónové čištění provedeno v prvním možném náhradním termínu, označení komunikací je pak pouze provedeno pomoci přenosného dopravního značení,“ řekli představitelé Kutné Hory.

V květnu se tak odehraje zónové čištění na sídlišti Šipší od 4. do 7. května; další o měsíc později od 1. do 5. června. Sídliště Hlouška bude mít v květnu termín posunutý oproti Šipší o týden. Tam totiž zónové čištění odstartuje 11. května, potrvá do čtvrtka 14. května; v červnu to potom bude od 8. do 12. června.