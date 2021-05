Zpátky k normálu. Lidé v Kutné Hoře vyrazili na zahrádky restaurací a kaváren

/FOTOGALERIE/ Zpátky do restaurací. Alespoň tedy na jejich předzahrádky. Také v Kutné Hoře mohli lidé v pondělí 17. května opět po dlouhé době vyrazit do restaurací a kaváren na jídlo, kávu nebo třeba „na jedno". Podívejte se, jak to vypadalo v centru Kutné Hory.

Zahrádka restaurace v centru Kutné Hory. | Foto: Deník/Michal Bílek