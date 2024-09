/FOTOGALERIE, VIDEO/ Za úspěšně zvládnutou mohou povodňovou situaci vyhodnotit ve Zruči nad Sázavou. Řeka kulminovala v pondělí 16. září v 10.40 hodin při výšce 345 centimetrů a průtoku 149 kubíků za sekundu. Od té doby hladina klesala. „Dopadlo to líp, než jsme čekali,“ oddechla si obyvatelka města Ludmila Plášilová.

Ve Zruči nad Sázavou dobře zafungovaly protipovodňové zdi, pytle s pískem a vůbec součinnost zástupců města, technických služeb a dobrovolných hasičů. „Všem velké díky,“ shodly se například Margita Deverová a Renata Tůmová.

Povodňová situace v Horce II a ve Zruči nad Sázavou | Video: Richard Karban

Jak vypadala povodňová situace ve Zruči nad Sázavou necelé dvě hodiny po kulminaci, zachytil z ptačí perspektivy Ondřej Pojmon. Dron nasměroval v pondělí 16. září mezi 12. a 13. hodinou od mostu u Domahoře až po chaty proti čistírně odpadních vod.

„Je to fakt hrozný. Ať se člověk podívá kamkoliv, všude voda a voda. Chudáci lidi, které to postihlo. Člověk by brečel,“ okomentovala zajímavé záběry Věra Dvořáková.