Betlémské světlo si vyzvedli v sobotu 16. prosince časně ráno na nádraží v Havlíčkově Brodě, aby s ním ve Světlé nad Sázavou nasedli do motorové jednotky pojmenované Marcelka. Jednou ze zastávek byla i Zruč nad Sázavou. Tam se sešlo několik desítek zájemců, aby si odnesli tento symbol Vánoc. Plamínek dále putoval nejen po železnici do Čerčan, ale díky skautkám i do nedaleké Vlašimi.

K betlémskému světlu se váže legenda, podle ní první, kdo přivezl oheň z betlémské Baziliky do Evropy, byl na přelomu 11. a 12. století italsky voják, který se zapřísahal, že pokud přežije, přiveze plamínek do rodné Florencie. Což se mu po strastiplné cestě skutečně povedlo.

V současné době není cesta plamínku tak složitá. Rakouskými neziskovými organizaci je vybráno dítě, které zapálí svíci od věcného ohně v jeskyni. Odtud putuje ve speciální pochodni letecky do Vídně. Pak ho čeští světlonoši převezou do brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, kde ho předají do rukou biskupa brněnského. Po jeho požehnání zůstane v katedrále až do dne, kdy se díky skautům rozjede do všech koutu České republiky. Tím dnem byla letos sobota 16. prosince.

Vánoce, Vánoce přicházejí…Zdroj: Redakce