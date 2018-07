Zruč ožila festivalem Barevné město

Kutná Hora - Městská autobusová doprava doznala před nedávnem výrazných změn. Do centra Kutné Hory začaly 11. černa zajíždět autobusy nové linky č. 6. Nyní to vypadá, že by se z další poměrně radikální změny mohli těšit zejména senioři nad 70 let. Ti by totiž už od září měli jezdit městskou dopravou úplně zadarmo.