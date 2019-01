Zruč nad Sázavou/ Na třináctém zasedání zastupitelstva města se občané dozvěděli pravidla prodeje bytového fondu města. Mohli jste to sledovat v rámci třetího on-line zpravodajství z pondělní veřejné schůze zručské samosprávy.

Program:

Zahájení, schválení programu, jmenování ověřitelů zápisu z 13. zasedání ZMě, ověření zápisu z 12. zasedání ZMě, volba návrhové komise.

Dotazy, připomínky a návrhy občanů mimo body programu jednání ZMě.

1/13 Přijetí dotací na projekty – Celková obnova altánu II. v zámeckém parku, Bezpečnější Zruč, Hrajeme si víc.

2/13 Závazná vyhláška města - daň z nemovitosti.

3/13 Darování části objektu a pozemku LDO Ledeč nad Sázavou.

4/13 Výběrové řízení pro zasíťován lokality Nad Ovčínem.

5/13 Zrušení usnesení č. 21/2008 – koupě pozemku p.p.č. 2538/10 dle KN – manželé Nácovští.

6/13 Zrušení usnesení ZMě č. 1/2007 – prodej části pozemku 1208/1, který je součástí p.p.č. 2335/1 firmě Agile spol. s r.o.

7/13 Pravidla prodeje bytového fondu města Zruč nad Sázavou.

Diskuse - usnesení – závěr.

On-line zpravodajství:

18:00 Na sto deset občanů čeká na zahájení schůze netradičně ve školní jídelně namísto v zrcadlovém sále na zámku.

18:08 Starosta Martin Hujer přivítal občany, zahájil třinácté zasedání zastupitelstva města a přečetl body programu.

18:10 Ze zastupitelů chybí Ladislav Chaloupka a Libuše Pletichová.

18:12 V rámci připomínek a návrhů občanů se o slovo přihlásila paní Hamajdová, které chybí ve Zruči nad Sázavou ubytování pro turisty. Navrhla lépe využívat hotel Baťov s tím, aby se ho ujalo město. Navrhla i něco udělat s bývalou školou pod farou. I tam navrhla levné ubytování například pro studenty v době letních prázdnin. A pak také upozornila na dopravní situaci v ulici 1. máje, hlavně na stav chdoníků, protože má obavu o tělesně-postižené občany. Zruč by prý také měla využívat více jez u Chabeřického mlýna s tím, že by byla tamní lokalita potřeba odbahnit a trochu zkulturnit. Na závěr poděkovala vedení města, co udělalo za posledních let pro děti.

18:18 Reakce starosty: Hotel Baťov je už deset let ve fázi soudního řízení, na rekonstrukci staré školy je potřeba 30 milionů korun, na což město nemá. V ulici 1. máje se počítá s rozšířením úseku podél hřbitovní zdi a položením dlažebních kostek na chodníky. Chabeřický mlýn je v katastru Chabeřic, navíc řeku Sázavu má na starosti státní podnik Povodí Vltavy.

18:23 Schůze pokračuje prvním bodem oficiálního programu. Zastupitelé schválili přijetí finančních dotací od krajského úřadu na akce Celková obnova altánu v zámeckém parku - 115 tisíc korun, Bezpečnější Zruč - 260 tisíc korun, Hrajeme si víc - 250 tisíc korun. Smlouvu starosta podepíše v úterý přímo v sídle krajského úřadu.

18:26 Zastupitelé schválili vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Účinnosti nabyde 1. ledna 2009 a zruší tak dokument z roku 1992.

18:30 Zastupitelé odsouhlasili darování části pozemku Lesnímu družstvu obcí Ledeč nad Sázavou a pověřili starostu podpisem smlouvy.

18:33 Ve druhé polovině února vyvěsilo město záměr prodat pozemky Nad Ovčínem a Na Pohoří, kde by mělo být k dispozici šestadvacet a devětapadesát stavebních parcel. Ze dvou nabídek od společnosti Silnice Čáslav a společnosti Evos-Hydro Ledeč nad Sázavou vybrali radní a následně i zastupitelé firmu, která se již podílela na zasíťování průmyslové zóny, tedy Silnice Čáslav. Město získá za každý metr čtvereční 160 korun, tedy celkem zhruba 3,4 miliony korun. Kupující se zavazuje, že vybuduje inženýrské sítě v dané lokalitě, prodá 26 stavebních pozemků Nad Ovčínem a 59 stavebních pozemků Na Pohoří. Dále prodá městu místní přístupovou komunikaci, veřejné osvětlení a městský rozhlas za tři koruny.

18:41 Zastupitelé zrušili usnesení z ledna loňského roku, kdy město hodlalo společnosti Agile prodat pozemek vedle supermarketu Tesco. Developer měl zájem postavit tam prodejnu pro obchodní řetězec, ale ze záměru nakonec sešlo. Nyní se rysuje nová nabídka, na jejímž konci by mohl být Penny market ve Zruči nad Sázavou. Povedou se o tom jednání na příštím zasedání samosprávy.

18:44 Na zasedání dorazila i zastupitelka Libuše Pletichová a hned oznámila, že nebude hlasovat ohledně privatizace bytového fondu, neboť sama bydlí v městském bytě.

18:49 Na řadu přichází nejočekávanější bod programu - pravidla bytového fondu města.

18:50 Stávající nájemníci si mohou byt odkoupit za 3600 korun za metr čtvereční, když zaplatí do čtyř měsíců od červnového předložení nabídky. Balkony a sklepy budou k mání za 1170 korun. Při zaplacení do půl roku to bude stát 4000 korun za byt, 1300 korun za balkony a sklepy. V případě třetí osoby byla cena stanovena na 5000 korun za metr čtvereční, včetně sklepa a balkonu.

18:57 Slovo si vzal iniciátor petice, nájemník Libor Dufek a seznámil veřejnost se svými postupy, kterými chtěl s pomocí dalších občanů oddálit privatizaci a najít nějaké rozumné řešení. Stále pokračuje v monologu. Svoji řeč zakončil výzvou, aby zastupitelé přehodnotili názor, počkali s odsouhlasením pravidel a ještě jednali s nájemníky na speciálně svolané veřejné schůzi.

19:25 Starosta zodpovídá dotazy občanů. Například kde mají vzít staří lidé peníze na byt, na běžnou údržbu, kdo zaplatí výtahy apod.

19:39 Jeden z nájemníku Jiří Dlouhý se zlobí, že nebyl zohledněn stav jednotlivých bytových domů. Například se nevzaly v úvahu předpokládané náklady za zateplení nebo výměnu výtahů.

19:41 "Vše nešlo zohlednit dohromady. Dali jsme proto padesátiprocentní slevu z odhadů všem nájemníkům," naznačil starosta Martin Hujer.

19:43 "Proč mám kupovat byt za stejnou cenu jako ostatní, když mi při každém dešti teče stropem do bytu," rozčilovala se paní Pospíšilová a v podobném duchu pak hovořili i ostatní občané. Někteří prý v bytě nemají ani sporák. "Ano, není to férové," souhlasil Libor Dufek.

19:48 Konečné ceny bytů v každém domě má ještě zohlednit vzorec, který počítá s výší oprav a investic do bytové jednotky za posledních pět let.

19:54 "Nabídka je velice solidní a vy máte poslední šanci ty byty koupit, protože pak už budou jenom dražší. Navíc výše splátek úvěru při půjčce 250 tisíc korun se bude v roce 2010 rovnat měsíčnímu nájemnému," snažil se občany uklidnit místostarosta Jan Jelínek.

19:59 Z pléna se ozval i důchodce, který chce byt koupit. A i další čtyři nájemníci.

20:01 Diskuze se blíží k závěru a zastupitelé brzy budou hlasovat o pravidlech prodeje bytového fondu.

20:02 Ještě se o slovo přihlásili zastupitelé Miroslav Čarek a Jaroslav Jalínek.

20:10 Hlasuje se: schválení pravidel prodeje bytového fondu - ANO: Vladimír Nulíček, Dana Radilová, Ivana Stará, Petr Novák, BohuslavŠkornička, Ivo Šimek, Andrea Pacalová, Martin Hujer, Jan Jelínek, Roman Výborný, Miroslav Čarek, Luboš Heřmánek), NE: Jaroslav Jelínek. ZDRŽELA SE HLASOVÁNÍ: Libuše Pletichová. NEBYL PŘITOMEN: Ladislav Chaloupka. SCHVÁLENO.

20:15 Následuje deseti až patnáctiminutová přestávka.

20:30 Zasedání pokračuje, ale už za účasti asi dvaceti lidí.

20:31 Zastupitelé schválili čtvrtou úpravu rozpočtu města za rok 2008 navýšením příjmů a výdajů o 78 600 korun z důvodu navýšení globální dotace dle upřesnění krajského úřadu.

20:35 Následuje diskuze, ve které starosta Martin Hujer přiblížil snahu společnosti ČEZ dát kabely do země s prioritou v Revoluční a Okružní ulici. Dále Hujer přiblížil čtyři žádosti o dotaci z Evropské unie (zámek II. etapa - 84 milionů korun, dostavba kanalizace - 70 milionů korun za Kutnohorsko a Čáslavsko, vybavení odborných učeben I. základní školy - 6,3 milionu korun, sportovní areál za I. základní školou - 24 milionů korun.

20:39 Jak informoval starosta, mikroregion nakoupí 45 informačních vitrín, z toho jich 15 připadne pro Zruč a přidružené osady. Svůj diskuzní příspěvek zakončil Martin Hujer pozvánkou na sobotní futsalovou exhibici v městské hale, kde se představí nový extraligový tým Benago Zruč nad Sázavou.

20:45 Starosta poděkoval občanům za účast a ukončil 13. zasedání zastupitelstva města.