Zruč nad Sázavou/ O týden delší letní prázdniny si v současných dnech užívá Gabriela Fialová, která se stala první Miss v historii I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou. Více dnů volna ale nemá za odměnu, nýbrž stejně jako ostatní děti ze vzdělávacího zařízení v ulici Na Pohoří se těší z mimořádného volna, které vyhlásila ředitelka Ivana Stará.

Opravené sociální zařízení v pavilonu D I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou. | Foto: DENÍK/archiv ZŠ

Ta využila své pravomoci kvůli plánované rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu A, na kterou město poskytlo finanční příspěvek ve výši dva miliony dvě stě padesát tisíc korun. „Zastávám názor, že lepší je školní rok o něco dříve skončit, než ho později zahájit,“ naznačila Ivana Stará s tím, že řemeslníci by měli vše stihnout do konce srpna, aby se žáci mohli v pondělí 1. září vrátit do lavic.

„Pokud k nám město bude tak vstřícné jako letos a ještě sežene nějaké peníze, tak bychom chtěli s opravami sociálního zařízení pokračovat,“ předeslala Ivana Stará.

O tři dny delší letní prázdniny měly zručské děti také před rokem, kdy se díky dvoumilionové státní dotaci podařilo zrekonstruovat toalety v pavilonu D. „Takhle by to klidně mohlo být každý rok. Jenom více řemeslníků v naší škole a více dnů volna,“ shodla se s úsměvem na rtech parta chlapců z páté třídy.