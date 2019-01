Zruč nad Sázavou – Manželé Nyal a Thawt Aye, jejich synovec Ta Mla Htto, syn Thery Sa a jeho dvouměsíční bratr Diary, který se narodil už v České republice. To jsou obyvatelé „startovacího“ městského bytu ve Zruči nad Sázavou, kam doputovali přes utečenecký tábor v Thajsku jako uprchlíci před vojenskou diktaturou v domovské Barmě.

Ta Mla Htto (vlevo) a Thawt Aye se živí jako zaměstnanci města na veřejně prospěšných pracích. Včera byla například jejich úkoolem úprava poškozené dlažby. | Foto: DENÍK/Ondřej Dvořák

Pomoci začlenit se jim pomáhají pracovnice zručské pečovatelské služby Pavla Macurová a Irena Mikynová.

Popište prosím, co bylo důvodem, proč jste opustili rodnou Barmu.

Nyal: Utekli jsme před armádou, která v Barmě vládne. Opustili jsme pokaždé své bydliště a přesunuli se dále do hor, ale vojáci nás vždy dohnali, až nás ze země vyhnali.

Ale co bylo tím důvodem, že jste armádě nebyli „po chuti“?

Ta Mla: Jsme Karenové. Všichni Karenové jsou v Barmě pronásledováni vládou. I Karenové mají vojáky, ale je jich mnohem méně než těch vládních. Když náš zatlačili do hor, těžko jsme se živili. Ve špatné půdě se nedalo nic pěstovat.

Jak jste se v Barmě živili? Jak se tam liší práce mužů a žen.

Ta Mla: Byli jsme zemědělci. Práce mužů a žen se nijak neliší, ženy pracují téměř stejně tvrdě jako ženy.

Jaký byl život v uprchlickém táboře v Thajsku?

Tábor jsme nesměli opustit, byli jsme pod dozorem vojáků. Neměli jsme práci a dostávali jsme na měsíc jen patnáct kilo rýže, jeden olej, papriku, banán a cukr.

Kdo rozhodl o tom, že se vaším novým domovem stane právě Česká republika?

Ta Mla: Získali jsme azyl USA, stali jsme se vlastně Američany. Tak jsme se dostali z utečeneckého tábora v Thajsku, kde jsme strávili deset let. Zemi jsme si ale mohli vybrat. Vyhrála Česká republika.

Bylo těžké si zvyknout v České republice? Co vás tady nejvíc překvapilo?

Nyal: Nebylo to těžké. Nejvíc se divím tomu, jak málo lidí tady chodí do kostela.

A co čeština? Jak se učíte?

Nyal: Dvakrát týdně chodíme ve Zruči do základní školy. Největší pokroky dělá Ta Mla.

Irena Mikynová: Malému Thery Sa se moc česky mluvit nechce. Ale chytneme ho třeba za ruku a ukazujeme mu: „Tamhle jede velké auto, támhle malé.“ On nic neříká, ale třeba za půl hodiny prohlásí: „Auto jede.“ Ale jenom když chce.

Jak se vám tady podařilo získat práci?

Ta Mla: Pracujeme na veřejně prospěšných pracích, což nám nabídlo město Zruč. Hrabeme listí, zametáme nebo opravujeme dlažbu.

Už vím, že chodíte do kostela. Jak jste se ještě zapojili do místního života?

Ta Mla: Já jsem začal hrát fotbal. Už jsem byl na tréninku, ale moc se mi nedařilo. Hrál jsem už v Thajsku, ale rozdíl je v tom, že v Thajsku jsem nepracoval. Tady si jdu zahrát až po práci a jsem unavený.

Překvapuje mě, že chodíte do křesťanského kostela.

Barmánci jsou buddhisté, ale my Kareni jsme členové anglikánské církve. Tady chodíme do evangelického kostela.

A co Češi? Jak k vám zdejší lidé přistupují?

Je to dobré. Nemáme žádný problém.

Jak se vám tady líbí počasí?

Ta Mla: S počasím je to horší. Je tady zima. V Thajsku byla zima jen málo a jen po čtyři měsíce v roce. Další čtyři měsíce bylo horko a zbývající období bylo období dešťů.

Jste přesvědčeni, že se Česká republika stane trvale vaším domovem?

Thawt: To nevím.

Vrátili byste se do Barmy, kdyby tam padl současný režim a byla nastolena demokracie?

Thawt: V Barmě nebude nikdy demokracie. Byla by jen jako. I tomu dnešnímu režimu říká vláda demokracie. Nikdy se tam nevrátím. V roce 1988 se vytvořilo hnutí, které chtělo v Barmě vybojovat demokracii. Barmští vojáci je ale postříleli. V roce 2007 bojovali za demokracii studenti. I jejich povstání bylo vojensky potlačeno.