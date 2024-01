/FOTO/ Z někdejší podkrovní počítačové učebny ZŠ Církvice mnoho nezbylo, prostor spíše připomíná něčí obývák. Šest barevně sladěných sedacích vaků doplňují měkkoučké koberečky a dva černé gaučíky, u stěny stojí knihovna, uprostřed malý stolek.

Žákovský parlament v Církvici vytvořil relaxační místnost podle svých představ. | Foto: Lucie Römer

A o to také šlo – vytvořit ve škole prostor, který umožní odpočinek, pohodlnější učení i trochu soukromí. Zdejší žáci jsou na něj právem hrdí – bez nich by totiž relaxační místnost nevznikla. Na ZŠ Církvice funguje mnoho let žákovský parlament. Každý měsíc se obvykle dvakrát schází a každá třída v něm má nejméně dva zástupce, kteří se aktivně podílí na chodu školy a pořádají nejrůznější akce.

V minulosti parlament například vyhlašoval zvířecí den a soutěž o nejroztomilejšího mazlíčka, kdy si děti braly křečky či králíky do školy. Oblíbený byl i únos učitelek, kdy svázali ředitelku, unesli učitelky a žáci plnili úkoly, s každou splněnou misí se jedna z pedagožek osvobodila. Může jít ale i o vážnější témata - tento rok například parlament přišel s nápadem na pořízení zrcadel na WC. „Je pro mě důležité, abychom školu tvořili společně, aby tu i děti měly právo rozhodovat,“ vysvětluje ředitelka školy Ludmila Hrušková.

Podívejte se: V Lorci převzali absolventské šerpy budoucí řemeslníci

Každý rok se parlamenťáci zamýšlí nad nějakým větším projektem. Vloni v zimě se měli zamyslet nad otázkou „Kdybych byl paní ředitelkou, učitelkou nebo školnicí, tak bych ve škole…“ Padla celá řada nápadů – zřídit hrací místnost s šachy, venkovní učebnu. Nakonec v hlasování zvítězil nápad přestavět tehdejší počítačovou učebnu na relaxační místnost. „Máme notebooky, takže pro výuku se moc nepoužívala,“ vysvětluje třeťačka Majda.

Najít jinou cestu

Začali kreslit plány, přemýšleli, jak by mohla místnost vypadat. Zkusili projekt přihlásit do soutěže ČSOB, ale neuspěli. Vymysleli tedy společně s vedením školy fundraisingovou akci, kterou nazvali Umělecká vernisáž. Šli za starostou a poprosili ho, zda by jim obec půjčila kulturní dům a zda by to mohli vyhlásit rozhlasem. Starosta nejenže souhlasil, sám pak také na vernisáž přišel. A nebály se děti mluvit samy do rozhlasových tlampačů? “Ani ne, už jsem jednou v rozhlase mluvil, užil jsem si to,“ směje se páťák Máťa.

Vědec Jan Kopecký fotografuje ve volném čase zvířata. Snímky mají svůj příběh

4. a 5. třída vyrobila na akci plakáty o hodině IT a hlasovalo se pak o nejlepším. Ve svém volném čase vyráběli relaxační míčky na prodej a o výtvarné výchově vybrali obrázky, které pak na vernisáži dražili. Škola, do které chodí celkem 73 dětí, pak v půlce května zaplnila sál kulturního domu. „Trochu jsme se styděli, tančit před cizími lidmi je výzva,“ vzpomínají parlamenťáci. Prodávali cookies, vyráběli relaxační míčky, tančilo se, předvedl se klub deskových her, legohrátky i kroužek vaření. Děti celou akci také uváděly.

Při aukci děti vybraly 16 tisíc korun

Hodně relaxačních míčků ještě zbylo, žáci je prodávali ve škole a přibylo dalších osm set korun. Na zahradní slavnosti zase měli obchůdek s družinou, zákazníci si mohli vyrobit kelímek a nasypat si do něj popcorn. Zbytek peněz, tedy asi 17 tisíc korun, přidala na místnost škola.

V církvické škole se s důvěrou a respektem vzdělávají také děti s hendikepem

Žáci pak zajeli spolu s učiteli vybrat podlahu do OBI, koupili i stoleček, gaučíky. Přes léto řemeslníci položili podlahu a místnost se doladila. Jako první ji viděli 6. září právě parlamenťáci. Dveře byly zakryté balícím papírem. „Cítili jsme se jak v pořadu Jak se staví sen,“ směje se Máťa. A co udělali jako první? „Všichni jsme se vrhli do těch sedacích vaků,“ směje se. „Když sem dnes jdeme, máme pocit, že je na co být hrdí,“ říká třeťačka Majda.

Klid a pohodlí

Místnost je dnes hojně využívaná. Schází se tu novinářský kroužek, logopedický kroužek, žáci si sem chodí číst během výuky, vyhledat něco na PC (pár počítačů tu zůstalo). Mohou tam být i než jim po škole kroužky začnou. „Je tu klid, můžeme si tu udělat pohodlí,“ shrnuje Máťa. „Nejtěžší pro nás bylo zorganizovat tu vernisáž, jít za starostou, přichystat všechny ty stoly,“ říkají druhačky Kačka a Štěpánka. „Stálo to ale za to,“ shodují se.