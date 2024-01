Prvním nálezem letošního roku, zveřejněným na webu města Kutná Hora, je peněženka se dvěma kartami, bankovní a stravenkovou. Loni bylo nalezených peněženek asi patnáct, ve většině z nich už však peníze nebyly. Našla se ale také obálka s hotovostí nebo celý bloček stravenek. Lidé také hodně ztráceli platební a další karty, klíče, časté byly i mobilní telefony, jízdní kola nebo batohy.

Našel se dron i kufr s vrtačkou

Za minulý rok se v kutnohorských ztrátách a nálezech objevilo téměř sto položek, první z nich byl dron, poslední šperk ze žlutého kovu. Našly se třeba i skateboard, kufr s vrtačkou nebo digitální fotoaparát. Jak se majitelé ke svým věcem dostanou? „Musí je co nejpřesněji popsat, například u klíčů mohou uvést jejich počet, barvy rozlišovačů nebo jaké jsou na nich přívěsky, u telefonu stačí znát pin, heslo nebo ho odemknout otiskem prstu,“ vysvětlila mluvčí města Jana Adamová, podle které se věci do ztrát a nálezů dostávají nejčastěji prostřednictvím městské policie.

Podle zákona musí nalezené věci, o které se dosud nikdo nepřihlásil, zůstat v úschově města po dobu tří let. Drobnosti jsou uloženy v kanceláři ve Vlašském dvoře, rozměrné věci na půdě radnice. A po třech letech? Věci, které mají ještě nějaký potenciál, míří do aukce. Poslední z nich se konala loni v létě, v nabídce tehdy byla dvě jízdní kola, jedna koloběžka a taška na kolečkách, vše samozřejmě už opotřebované. „Prodalo se jedno kolo a koloběžka po 150 korunách, zbývající dva kusy byly odvezeny do sběrného dvora,“ uvedla mluvčí. Některé věci po uplynutí zákonné lhůty putují také do spalovny, nevyzvednutá hotovost propadne městu.